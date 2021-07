S plavanjem se ne moreš preživljati

Martin Bau se pred OI plavanju ni mogel stoodstotno posvetiti. FOTO: Tomi Lombar

Malce treme

Prva nastopa na olimpijskih igrah sta tudi za slovenskimi plavalci. Prvi se je na 400 m prosto predstavil, ki je zasedel 24. mesto, za njim pa še 19-letna klubska kolegica iz mariborskega Branika, ki je bila na 400 m mešano 15. Izid 3:52,56 je bil pri Bauu nekaj slabši od želja. »Res ni moj najboljši, ni pa slab. Imel sem nekaj težav s kapo, ki sem jo izgubil, kar pa ni izgovor, da nisem plaval osebnega rekorda. Začetek je za menoj in upam, da bo na 800 m prosto bolje,« je po tekmi dejal Bau.Ta je priznal, da se mu je življenje v obdobju pandemije precej spremenilo, da dela v domačem hotelu in da vsaj v tej sezoni v športu ni bilo vse stoodstotno. »Žal je v plavanju realnost takšna, da se z njim ne moreš preživljati,« je še dodal Bau, ki v zadnjih mesecih sodeluje z, pred tem pa je bil že na dobri poti, da se plavalno upokoji in vsaj za vzdrževanje kondicije pridruži triatloncem.Za Fainovo pa je pri nepolnih 20 letih olimpijski krst. Manj zadovoljna bo z izidom 4:44,66, ki je sekundo slabši od njenega osebnega dosežka. Zelo zadovoljna pa je lahko z osvojenim mestom in tudi dejstvom, da je opravila pomemben test pred pomembnejšima nastopoma na 800 in 1500 m prosto. »Vesela sem, da je prvi nastop za menoj. Ta je na vsaki tekmi najtežji, tukaj pa posebej, saj sem prvič na igrah. Izid je soliden, mislim pa, da sem sposobna doseči tudi osebni rekord, a je za prvi nastop res v redu,« je po olimpijski premieri povedala slovenska junakinja letošnjega EP v Budimpešti.Fainova je priznala tudi, da je na tekmi, ki poteka v znamenju petih krogov, tudi malce treme: »Če je ne bi bilo, bi bilo nekaj narobe. A mislim, da bom šla na vsak naslednji nastop lažje. Prav zato smo to prvo disciplino tudi prijavili.«