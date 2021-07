Sergio Scariolo: Slovenci letos igrajo kot obsedeni

V nadaljevanju preberite:

Španski košarkarji imajo za seboj že 13 olimpijskih iger, po osvojitvi srebrnih kolajn v Los Angelesu 1984, Pekingu 2008 in Londonu 2012 ter bronaste v Riu 2016 pa bodo v Tokiu poskusili dodatno oplemenititi svojo zbirko z vsemi glavnimi junaki zadnjega desetletja. In čeprav so pripotovali v Tokio tudi kot zmagovalci zadnjega svetovnega prvenstva, prevladuje občutek, da jih pred nedeljskim dvobojem s Slovenijo grabi vse večji nemir. Lahko bi celo rekli, da so malo prestrašeni. In ne brez razloga.