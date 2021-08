Janja pleza gor, Slovenija gre naprej

Več tisoč Slovencev je na Kongresnem trgu pričakalo športne junake.

Košarkarji so odpovedali udeležbo in se za podporo zahvalili v pismu.

Med dobitniki kolajn so bili na odru Garnbretova, Savšek in Trstenjakova.

Janja Garnbret je bila zvezda večera. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Kongresnem trgu se je zbrala velika množica. FOTO: Jože Suhadolnik

Športniki so bili navdušeni nad sprejemom. FOTO: Voranc Vogel

Župan Zoran Janković je Janji Garnbret obljubil plezalni center v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Beni Savšek se je sprehodil mimo navijačev. FOTO: Voranc Vogel

54

olimpijcev je zastopalo Slovenijo v Tokiu.

Junakov veliko več kot pet

Za rokersko vzdušje je poskrbel stari dobri Pero Lovšin. FOTO: Jože Suhadolnik

Župan obljubil plezalni center

Športnike sta pred tem na Brdu sprejela predsednik države Borut Pahor in ministrica Simona Kustec, na Kongresnem trgu, ki se je začel polniti že dve uri pred dogodkom, je bil navzoč predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Govorca sta bila tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec in ljubljanski župan Zoran Janković. Na oder je prišel v spremstvu Janje Garnbret in ob tem zagotovil, da bo držal obljubo in poskrbel za gradnjo plezalnega centra v Ljubljani. Ker je bil za udeležbo obvezen pogoj PCT, je Olimpijski komite Slovenije od 19. ure organiziral brezplačno hitro testiranje. Gneče ni bilo. Je pa bila na travniku okrog ograde.

Navijači so bili navdušeni. FOTO: Jože Suhadolnik

Janja. FOTO: Voranc Vogel

Tudi pandemija covida-19 je bila vzrok za to, da slovensko glavno mesto že dolgo ni čutilo navijaškega utripa. Prvič od jeseni 2019, ko so ljudje pozdravili srebrne odbojkarje, je bilo na Kongresnem trgu spet podobno kot v dobrih predkoronskih časih.Množica ljudi je vzklikala slovenskim olimpijcem, ki so se iz Tokia vrnili z rekordno bero, tremi zlatimi ter po eno srebrno in bronasto kolajno. Prišli so iz vseh koncev in krajev Slovenije, tako kot tudi 54 športnikov, ki so ponosno zastopali slovenske barve na najbolj posebnih igrah po drugi svetovni vojni.Tudi dobitniki odličij so se kar lepo geografsko razporedili:je iz Zasavja,iz Ljubljane,iz Koroške,iz Štajerske iniz Gorenjske. Po številu kolajn na prebivalca je bila Slovenija čisto pri vrhu, na sedmem mestu. Od večjih držav sta bili pred njo samo Nova Zelandija in Jamajka.Mnogi so bili razočarani, ker na odru ni bilo košarkarjev, s katerimi so bili v dobrem in slabem vse od kvalifikacijskega turnirja v Litvi do tekme za bron v Tokiu. Toda kdo bi jim zameril.Dva meseca so bili zdoma in ločeni od družin, kmalu jih čakajo priprave v njihovih klubih in morali so si dati duška. Ne nazadnje so jih navijači dvakrat pričakali na brniškem letališču.pa se je moral posvetiti tako njim kot gostom iz Dallasa, ki so mu dali v podpis astronomsko pogodbo Med zbranimi je bila velika večina mladih, med njimi tudi štirje najstniški prijatelji s savinjskega konca. »Želela sem potolažiti, ki se mi je tako smilil, ko mu je Batum blokiral žogo za zmago v polfinalu. Zame so fantje zlati, četudi so bili četrti,« si je srečanje z velikani obetalaTudi, kolesarski navdušenec, je zaman čakal vzornike. Zlati mučenikinse že pripravljajo na špansko Vuelto, bronasti kralj Touraje zadržan v Monte Carlu in pride v Komendo v petek. Zbrane, bilo jih je nekaj tisoč, so kolesarji pozdravili prek video povezave.Je pa na svoj račun prišla, ki se ukvarja s plezanjem. »Janja je fenomenalna, najboljša 'koza' na svetu,« se je smejalo dekletu, ki je ravno včeraj dopolnilo 17 let. Četrta žalska mušketirkatrenira atletiko: »Rezultati so bili fenomenalni, prikovana sem bila pred televizijo, še dobro, da so počitnice.«Slovenski junaki so zares očarali rojake, tudi tisti, ki niso osvojili kolajne, a so se izkazali in širili dober glas o deželi na sončni strani Alp, kar je v zadnjem času bolj izjema kot pravilo. Med njimi, ki se je zavihtel med osmerico v namiznem tenisu; pa šesta atletinja; borca na tatamiju in v ringu,insta bila blizu kolajne, na debiju tudi orjak z diskominsta jadrali med najboljšimi.Več si je obetal kajakaš, a tragični junakinji sta biliin, ki bi se prebili v finale, če se jima ne bi tik pred ciljem prevrnil čoln ... »To je bila res smola. Upam, da bosta zdržali do Pariza in tam pokazali, iz kakšnega testa sta. Lahko se zgledujeta po Rogli in Beniju, ki sta se po razočaranju vrnila močnejša,« je razmišljal možakar v prvi vrsti pod odrom, na katerem je bilo veliko zabavnega programa v produkciji TV Slovenija.Vsem, tudi tistim, ki jih nismo omenili med 54 športniki, in še mnogim članom strokovnih štabov, brez katerih ne bi bilo uspeha, so vsi zaploskali. Očitno je bilo, da ljudje potrebujejo občutek normalnosti, veliko bolj prijetno je vzklikati »Kdor ne skače, ni Sloven'c« kot »lopovi« in »pada vlada« ...Zvezda večera je bila Garnbretova, ki je imela zadnjo besedo. »Hvala vam za vse. Še naprej se bomo trudili, da se kmalu spet zberemo,« je dejala zlata Korošica.Ritem prireditvi je dajala bobnarska skupina iz Laškega, za rokersko vzdušje pa je poskrbel stari dobriki je na koncu zapel znamenito Slovenija gre naprej!