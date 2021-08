Primorski piratki pred regato za kolajne ohranili možnosti za stopničke

Tina Mrak in Veronika Macarol imata 55 točk in pred sredino regato za odličja devet točk zaostajata za tretjim mestom. V devetem plovu sta zasedli drugo mesto, v desetem pa sta bili sedmi. V vodstvu sta ostali Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (37 točk); Millsova je z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato.



Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, dvakratni zaporedni evropski prvakinji, sta napredovali na drugo mesto in imata 42 točk. Na tretje mesto sta nazadovali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar (31). Svetovni prvakinji iz leta 2017 imata 46 točk. Četrtouvrščeni članici portoroškega Pirata imata tako še nekaj možnosti za odličje, saj zadnja regata najboljše deseterice šteje dvojno.

Britanca zlata v razredu 49er

Dylan Fletcher in Stuart Bithell iz Velike Britanije sta osvojila zlato odličje v razredu 49er. Zbrala sta 58 točk, kot tudi Novozelandca Peter Burling in Blair Tuke. Slednja sta zlato izgubila prav v regati najboljše deseterice za kolajne, ki sta jo končala na tretjem mestu, Britanca pa sta zmagala.



Tretja sta bila tako kot na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 Nemca Erik Heil in Thomas Plössel, ki pa se s 70 točkami kljub drugemu mestu v zadnjem plovu nista vmešala v boj za zlato in srebro.



Britanca sta dosegla največji uspeh doslej, leta 2017 sta bila svetovna prvaka. Presenetila sta branilca olimpijskega naslova Burlinga in Tukeja, ki sta tudi dvakratna zaporedna svetovna prvaka. Burling ima skupaj devet zlatih odličij s svetovnih prvenstev, tudi na olimpijskih igrah v Londonu pa je bil leta 2012 srebrn.

Brazilki ponovili uspeh iz Ria

Martine Soffiatti Grael in Kahena Kunze sta na olimpijskih igrah ubranili zlato v razredu 49er fx, ki sta si ga priborili pred petimi leti v domačem Riu de Janeiru. Brazilki sta osvojili 76 točk in bili tretji v regati za odličja. Drugi sta bili Nemki Tina Lutz in Susann Beucke (83 točk), tretji pa Nizozemki Annemiek Bekkering in Annette Duetz (88).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: