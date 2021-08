Šutejeva v finalu, Janežič s svojim izidom sezone do 15. mesta

Tina Šutej se je zanesljivo uvrstila v finale skoka s palico. FOTO: Andrej Isakovic/AFP



Šutejeva v četrtek v boj za kolajno

Za slovenskega atletaso se nastopi na olimpijskih igrah v Tokiu končali v polfinalu teka na 400 metrov. V prvi od treh skupin je ciljno črto prečkal kot sedmi, kar je bilo premalo za napredovanje. Skupno je zasedel 15. mesto.Janežič je v polfinalu štadionski krog na prvi progi pretekel v času 45,36 sekunde, s čimer je znova izboljšal svoj najboljši letošnji izid. Pred tem so mu v kvalifikacijah namerili 45,44 sekunde. Za najhitrejšim v skupini, grenadskim zvezdnikom(43,88), je 25-letni Vodičan, čigar osebni in državni rekord znaša 44,84 sekunde iz Monte Carla 2017, v polfinalu zaostal za 1,48 sekunde. Olimpijski šampion iz Londona 2012 in svetovni prvak iz Daeguja 2011 se je v četrtkov veliki finale prebil celo z najboljšim dosežkom.V preostalih dveh polfinalnih skupinah sta bila najhitrejša Američan(44,44) iniz Bahamov (44,14). Omeniti kaže še, da je bil prepočasen za uvrstitev v veliki finale tudi južnoafriški zvezdnik, svetovni rekorder in olimpijski prvak iz Ria de Janeira, ki je v tretji polfinalni skupini s časom 45,14 zasedel peto mesto.V kvalifikacijah skoka s palico se je zelo dobro odrezala, ki se je zanesljivo uvrstila v veliki finale. V prvih poskusih je prepričljivo premagala letvico na 425, 440 in 455 centimetrih. Kvalifikacije so bili sicer prireditelji zaradi močnega dežja prisiljeni prekiniti za dalj časa. V finalu, ki bodo v četrtek (ob 12.20 po srednjeevropskem času), se bo za kolajno potegovalo vseh 15 tekmovalk, ki so preskočile 455 centimetrov.