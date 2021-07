Strelka se je zgrudila zaradi vročine in vlage

Ruska strelka Svetlana Gombojeva je danes v kvalifikacijah olimpijske tekme na igrah v Tokiu doživela vročinski udar in se onesvestila med tekmovanjem zaradi velike vročine, je ruski olimpijski komite sporočil prek družbenih omrežij. A zdaj naj bi bilo s 23-letno strelko, ki je takoj prejela zdravniško pomoč, vse v redu, so dodali v ruskem taboru.



Gombojeva se je zgrudila takoj po koncu kvalifikacijskega kroga, končala je kot 45. med 64 nastopajočimi, organizatorji so ji nemudoma nudili zdravniško pomoč, je dejal njen trener Stanislav Popov.



»To je prvič, da sem videl kaj podobnega. V Vladivostoku, kjer smo trenirali pred odhodom na Japonsko, so bile razmere podobne, vendar pa je tu na tekmovalko dodatno vplivala velika vlaga,« je dejal Popov.



Temperature v Toku so danes presegle 30 stopinj Celzija.

