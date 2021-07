Tina Mrak in Veronika Macarol v regatno polje šele v četrtek

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta svoje nastope v razredu 470 na olimpijskih igrah v Tokiu namesto v sredo začeli v četrtek. Sredin uvodni del regate v njunem razredu so prestavili zaradi neugodnih vetrnih razmer.



Na regatnem polju v Enošimi bosta v četrtek nastopili na jadrnici, ki sta jo krstili z imenom Šavrinka, sodita pa v krog kandidatk za odličja. To bo zadnja regata na najvišji ravni v razredu 470 za ženske, saj se bodo v tem razredu v naslednjem olimpijskem ciklusu za igre v Parizu merile mešane posadke.



Kolajna se jima je pred petimi leti na OI v Riu de Janeiru izmuznila, potem ko sta po pritožbi japonske posadke s kazenskim pribitkom izgubili možnost boja za stopničke, četudi sta v zaključni regati zmagali. Tudi v naslednjih letih sta nizali izvrstne dosežke in odličja na velikih tekmovanjih, le letos sta na obeh prvenstvih, svetovnem in evropskem, ostali brez regate najboljše deseterice za odličja. A sta bili drugi na prejšnji regati, ki je za svetovni pokal štela še pred pandemijo ter je na začetku leta 2020 potekala v Miamiju.

