Tina Šutej: Nismo imele možnosti, da se vmešamo v boj za kolajne

»Protesti vodij reprezentanc niso pomagali«

Tina Šutej med skokom. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Tina Šutej med skokom. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Atletika, palica, ženske

Slovenska rekorderkaje v finalu skoka s palico na olimpijskih igrah v Tokiu delila peto mesto, preskočila je 4,50 m. Na naslednji višini, 4,70 m, so bile uspešne le štiri tekmovalke, ki so se borile za odličja. Prvega na velikih tekmah je z zmago dosegla Američanka, ki je edina preskočila 4,90 m.Druga je bila Rusinjaaktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja, ki je preskočila 4,85 m, tretja pa Britanka(4,85 m). Na četrtem mestu je končala branilka naslovaiz Grčije (4,80 m), ki je tudi aktualna evropska prvakinja in nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017.»Občutki so mešani. Uvrstitev je lepa, a ni kolajna, ki sem si jo želela, pa tudi rezultat ni nič posebnega. Na 4,70 sem bila dvakrat blizu, vem, da sem sposobna te višine, toda žal mi je ni uspelo preskočiti,« je po tekmi dejala Šutejeva, ki meni, da so organizatorji povsem uničili tekmovanje. Atletinje so tekmovanje namreč začele na višini 4,50 m, kar je po mnenju Slovenke preveč, še bolj neprimerna pa je bila druga višina, 4,70, na kateri je izpadlo kar 11 tekmovalk.»Protesti vodij reprezentanc niso pomagali. Vse je bilo narejeno le za to, da se podelijo medalje. Vedeli so, da bodo drugo višino preskočile vsaj tri tekmovalke, za druge, tiste slabše, jim ni bilo mar. Nismo imele možnosti, da se vmešamo v ta boj,« meni Šutejeva, ki ji v nasprotju z najboljšimi te višine niso ustrezale.»Moj osebni rekord je 4,75. Da imaš že drugo višino 4,70, je prehud preskok. Devet tekmovalk je imelo letos 4,70 ali manj izid sezone, jaz sem imela 4,74. Organizatorji so si želeli, da čim prej izpademo, kar ni prav. A očitno se bo treba privaditi tudi na take preskoke, to je bila že tretja zaporedna tekma na tak način. A na olimpijskih igrah je to povsem neprimerno, štiri leta garamo, da pridemo sem opravit en uspešen skok. Res je nesmisel,« se s potezo organizatorjev ne strinja slovenska atletinja. »To so moje najboljše olimpijske igre. Nameravam iti še v Pariz čez tri leta, tam bom spet napadala odličje,« je po svojem tretjem olimpijskem nastopu napovedala Šutejeva.ZLATO: Katie Nageotte (ZDA)SREBRO: Anželika Sidorova (Rusija)BRON: Holly Bradshaw (Velika Britanija)