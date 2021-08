V deželi češnjevega cvetu žlahtna slovenska ikebana

V nadaljevanju preberite:

Pet odličij so si slovenski športniki in športnice prislužili kot odlikovanje na olimpijskih bojiščih v Tokiu. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je celoten nastop ocenil s petico, a opomnil tudi na ključe (blagajne), ki jih drži država. A so tudi med slovenskimi športnimi predstavitvami v deželi vzhajajočega sonca bili sonce in sence.