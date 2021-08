V Tokiu danes slovesnost ob koncu iger 32. olimpijade

Olimpijske igre v Tokiu so se začele 23. julija, na njih pa so zablesteli tudi slovenski športniki, ki so osvojili pet kolajn, od tega kar tri zlate. Sklepna slovesnost iger, na katerih so slovenski športniki osvojili še po eno srebrno in bronasto odličje, se bo začela ob 13. uri po srednjeevropskem času. Na olimpijskih igrah na Japonskem, ki so bile prestavljene za eno leto zaradi pandemije covida-19, je med približno 11.000 športniki nastopalo tudi 54 Slovencev.



Ob odprtju iger 23. julija sta slovensko zastavo nosila kajakašica Eva Terčelj in namiznoteniški igralec Bojan Tokić. Na zaprtju iger pa je čast nositi slovensko trobojnico pripadla 22-letni Janji Garnbret, slovenski plezalni junakinji Tokia, ki je v petek osvojila prvo zlato odličje v športnem plezanju, v kombinaciji, na sicer premieri tega športa v olimpijski družini.



Odločitev, da na zaprtju nosi zastavo, je pričakovana, saj je trenutno edina med slovenskimi nosilci odličij, ki je še v Tokiu. Preostali junaki slovenske odprave, zlata kolesar Primož Roglič in kanuist Benjamin Savšek, srebrna judoistka Tina Trstenjak in bronasti kolesar Tadej Pogačar, so Tokiu zapustili že prejšnji teden. Kot zadnji člani slovenske odprave so v soboto v Tokiu nastopili košarkarji, ki so v boju za bron z Avstralci na koncu osvojili četrto mesto. Na brniško letališče se vračajo v nedeljo ob 17.30 uri.





