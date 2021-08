Vlaga na oprimkih, a ko bo prijela zlato, bodo od solz sreče vlažne le oči

V nadaljevanju preberite:

Dan J je prišel, ne dan D. Kajti danes ob 10. uri se v kvalifikacije na poti do najvišje stopničke v športnem plezanju na olimpijskih igrah v Tokiu odpravlja Janja Garnbret. Vse je povsem razvidno, samozavestna in vrhunsko pripravljena želi briljirati do najbolj sijoče žlahtne nagrade.