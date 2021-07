Za olimpijske kolajne tudi športniki begunske ekipe

Na olimpijskih igrah v Tokiu sodeluje tudi posebna begunska ekipa. Sestavlja jo 29 športnikov iz 14 držav. Begunska ekipa je premiero na OI doživela pred petimi leti v Riu, z leti pa postaja vse pomembnejša



Začetek ekip razseljencev sicer sega v poletne igre v Londonu leta 2012. Takrat je maratonec Guor Marial, begunec, ki živi v ZDA, tekmoval pod olimpijsko zastavo. Marial, ki je dosegel kvalifikacijski čas, po pobegu iz Sudana ni bil član ameriške ekipe, njegova novoustanovljena domovina Južni Sudan pa še ni bila del olimpijske družine.



Po izbruhu svetovne begunske krize, ki je številne prisilila v beg iz domovine, je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach oktobra 2015 na generalni skupščini Združenih narodov oznanil ustanovitev begunske ekipe in naznanil, da bo v svet poslala močno sporočilo solidarnosti, vzdržljivosti in upanja. Na olimpijskih igrah je prvič nastopila v Riu de Janeiru 2016 z desetimi športniki: pet jih je prvotno živelo v Južnem Sudanu, dva v Siriji in Demokratični republiki Kongo ter eden v Etiopiji. Šest od njih je bilo atletov, dva sta bila plavalca in dva judoista.



Obetavni športniki prejemajo tudi štipendijo. Od Ria naprej so begunski športniki skupaj prejeli okoli dva milijona evrov. Nastop begunske ekipe je bil tudi povod za ustanovitev olimpijske begunske fundacije. Njen cilj je, da bi do leta 2024 omogočila dostop do športa milijonu mladih, ki jih je prizadela preselitev.

Pod olimpijsko zastavo

Športniki nastopajo pod olimpijsko zastavo. Če bi kakšen izmed njih osvojil olimpijsko odličje, bi na podelitvi dvignili olimpijsko zastavo in predvajali olimpijsko himno. Na slavnostni otvoritvi v Tokiu se je begunska ekipa na paradi udeleženk predstavila kot druga, za tradicionalno prvo Grčijo.



V njej je tudi nekaj športnikov, ki že imajo odličja z največjih tekmovanj. Kimia Alizadeh, ki je iz Irana lani pobegnila v Nemčijo, je v Riu osvojila bronasto odličje v tekvondoju. Javad Mahjoub, ki je prav tako zbežal iz Irana in je trenutno begunec v Kanadi, je na azijskem prvenstvu leta 2013 osvojil zlato odličje v judu. Hamoon Derafshipour, ki trenutno tudi živi v Kanadi, kamor je prišel iz Irana, je na svetovnem prvenstvu v karateju leta 2018 osvojil bron.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: