Uvod v paralimpijske igre brez štafete z baklo

Namesto tradicionalne štafete z baklo bodo v naslednjem obdobju po japonskih mestih pripravili le slovesnosti, ko bodo z bakle na baklo prenašali olimpijski ogenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila večina prizorišč pravkar končanih olimpijskih iger brez gledalcev, saj za širše območje Tokia še vedno veljajo izredne razmere in prepoved javnih zbiranj. Navijači so bili lahko le na redkih tekmovanjih v nekaterih oddaljenih prefekturah.



Uradno odločitev o tem, če bodo gledalci lahko na tribunah med paralimpijskimi igrami invalidov, pa pričakujejo naslednji teden.

Med OI so organizatorji poročali o 511 pozitivnih primerih, le manjši del teh so bili športniki. Šlo je le za osamljene primere, večji izbruh okužb je bil le v grški reprezentanci v sinhronem plavanju.



Zato japonske oblasti in organizatorji OI porasta okužb ne povezujejo z izvedbo največjega športnega tekmovanja, ampak s pojavom bolj kužne delta-različice virusa. Na Japonskem se je sicer od zelo skromnih odstotkov cepljenega deleža prebivalstva sedaj ta dvignil s slabih deset na 35 odstotkov, več kot 80 odstotkov pa je cepljenih tistih, ki so starejši od 65 let, še poroča AFP.

