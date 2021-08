Zadnja stopnička pred olimpijskim rajem

Pripravljeni morajo biti na vse

Oči slovenske športne javnosti so v četrtek spet uprte v košarkarski turnir na olimpijskih igrah v Tokiu. Slovenska izbrana vrsta se bo namreč v težko pričakovanem polfinalu pomerila s Francijo in si poskušala z zmago že zagotoviti najmanj srebrno kolajno. Prvi polfinalni obračun se je že končal, Združene države Amerike, ki lovijo četrti zaporedni naslov, so brez večjih težav premagale Avstralijo s 97:78.Varovanci selektorjase bodo merili z vedno neugodnimi Francozi, ki pa so jih Slovenci na zadnjem velikem tekmovanju, na EP 2017 premagali v skupinskem delu na poti do zgodovinskega naslova prvakov. Štiri leta pozneje se bosta nekoliko spremenjeni ekipi pomerili v obračunu za finale olimpijskih iger. Slovenija si je s superzvezdnikom lige NBAna čelukrstni nastop priborila le nekaj tednov pred igrami, ko je v finalu na kolena spravili močno Litvo na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu.Od takrat Slovenci niso pogledovali nazaj. V Tokiu so nanizali štiri zaporedne zmage. V skupinskem delu je bila najprej nemočna Argentina (118:100), nato je padla še Japonska (116:81), za prvo mesto v skupini pa so Dončić in soigralci ugnali še svetovne prvake Špance (95:87). V četrtfinalu je po sijajnem drugem polčasu moč slovenskih košarkarjev občutila še Nemčija (94:70).»Francija je že dve desetletji v vrhu evropske in svetovne košarke. Na tej tekmi lahko pričakujemo marsikaj. To je polfinale, vsak si želi odličja in pripravljeni moramo biti na vse,« pred obračunom opozarja Sekulić. Izpostaviti velja najboljšega obrambnega igralca lige NBA,, še enega specialista za obrambo, tu so še odlični strelecter branilcain