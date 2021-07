Žan Luka Zelko prvi dan osmi

Žan Luka Zelko ne čuti več bolečin od poškodbe, ki jo je staknil na zadnjih preizkušnjah na prizorišču tekmovanja. FOTO: Uroš Kekuš Kleva/JZS

Mariborski jadralecje na regatnem polju v Kamakuri pri Enošimi, kjer potekajo jadralni boji na olimpijskih igrah v Tokiu, po prvem dnevu v razredu laser med 35 tekmovalci osmi. Za najboljšim, Francozom, je v prvi regati zaostal 1:46 minute. Drugo predvideno regato so prestavili na ponedeljek.in, druga slovenska jadralna posadka na teh OI, bosta v razredu 470, kjer sta v širšem krogu favoritinj za medalje, s tekmovanji v Enoshimi začeli v sredo dopoldne po slovenskem času.»Po zmernem vetru med sedmimi in desetimi vozli smo opravili eno regato. Jadral sem solidno, vesel sem. da sem se prebijal med njo naprej po razpredelnici. Tako sem tudi načrtoval. Jutri imamo tri plove, žal drugega danes nismo izpeljali, ker ni bilo več dovolj močnega vetra. Zato nas čaka dolg in naporen dan. Se bo treba dobro regenerirati in čim bolje pripraviti. Vesel sem, da je po težavah sedaj hrbet super. Gremo dalje,« je povedal Zelko.Uvodni plov je začel na 24. mestu, dobro minuto za vodilnimi. A je nadaljeval precej bolje in se pri drugem merjenju časa povzpel na deseto mesto in tam ostal, prav tako dobro minuto za vodilnimi, tudi ob naslednjem obratu. Pri četrtem in zadnjem je bil že na osmem mestu. A je bil vodilni Bernaz tedaj že minuto in 35 sekund pred njim.Bernaz medalje na velikem tekmovanju še nima, četrti je bil na lanskem SP v Melbournu, tretji pa na svetovnem pokalu leta 2019 na olimpijskem prizorišču v Enoshimi.Za Zelka se OI niso začele najbolje, poškodoval se je 17. julija na zaključnih pripravah na prizorišču tekmovanja. Ob nenadnem gibu ga je zabolelo v hrbtu, v spodnjem delu je čutil močne bolečine.Pregledala ga je zdravstvene službe slovenske olimpijske reprezentance v Tokiu, ki je po opravljeni magnetni resonanci na polikliniki v olimpijski vasi sporočila, da poškodba ni hujše narave. Imel je akutni lumbalni sindrom s hudo bolečinsko simptomatiko.Zelko je bil nato v rokah slovenskih fizioterapevtov pod vodstvom. Stanje se je postopoma izboljšalo in nato se je Zelko po nekaj dnevih vrnil v Enošimo, kjer so nastanjeni jadralci, ter zadnja dva dneva pred nastopom ni več čutil bolečin.