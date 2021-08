Županov ugriz na Japonskem sprožil val ogorčenja

Na sprejemu v Nagoji je tamkajšnjemu županu Takašiju Kavamuri pokazala svoje olimpijsko odličje. Dvainsedemdesetletnik je zlato kolajno vzel v roke in pred kamerami ugriznil vanjo, poročajo japonski mediji. Fotografije so povzročile vihar ogorčenja, tudi drugim japonskim olimpijcem se je županovo vedenje zdelo odvratno. Kavamura se je nato opravičil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



»To kaže veliko nespoštovanje do športnikov, ki so si morali v okviru ukrepov proti okužbam z novim koronavirusom sami nadeti medalje okoli vratu ali pa so to storili včasih sotekmovalci. In on pride, ter grize kolajno. To je zame neverjetno,« je ogorčenje izrazil Juki Ota, prvi olimpijski prvak v mečevanju na Japonskem.



V pismu županu se je pritožil tudi japonski avtomobilski velikan Toyota, ki podpira moštvo, v katerim igra zlata olimpijka Miu Goto.

