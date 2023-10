Ana Bucik bi si želela večji plakat, Jakov Fak ne pride do besede

V Ljubljani se danes mudijo najboljši slovenski zimski športniki, ki so se pripeljali v glavno mesto na tradicionalno predstavitev smučarskih reprezentanc pred novo sezono svetovnega pokala 2023/24. Med prvimi bodo vanjo, kar zadeva tekme na najvišji ravni, odrinili alpski smučarji in smučarke, ki jih konec tega meseca (28. in 29. oktobra) čakata uvodna veleslaloma v Söldnu.

»Moje misli že počasi uhajajo k prvim tekmam, imam pa pred sabo še nekaj treningov, na katerih se bom poskušal čim bolje pripraviti za Sölden,« je povedal najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki se je v prejšnji sezoni izkazal s tretjim mestom v končnem seštevku veleslaloma. Ana Bucik je razkrila, da so po njenem dobro pripravljeni. »Lepo je, da se vsi vidimo na takšni prireditvi, saj takšne priložnosti ni velikokrat. Ker pa nas je toliko, bi potrebovali večji plakat,« se je pošalila 30-letna Primorka, potem ko se je ozrla na vso zbrano druščino reprezentantov iz vseh panog.

Ana Bucik (na fotografiji z mikrofonom) ocenjuje, da je dobro pripravljena. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dobro se počuti tudi Andreja Slokar, ki se vrača po poškodbi, potem ko si je pred skoraj natanko letom dni strgala kolenske vezi. »Seveda več pričakujem od slaloma, ki ostaja moja prva disciplina, bom pa tekmovala tudi v veleslalomih. Veselim se vrnitve po poškodbi,« je poudarila Ajdovka, ki bo 15. oktobra praznovala 26. rojstni dan. Omeniti kaže, da bo uvodna prireditev na ledeniku Rettenbach minila brez povratnice Mete Hrovat, ki se še ne počuti dovolj pripravljeno.

Skakalci so se že odpeljali proti Klingenthalu

Kmalu po novinarski konferenci pa so morali pot pod noge vzeti smučarski skakalci in skakalke, ki so se že odpeljali proti Klingenthalu, kjer bo ta konec tedna finale velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Že jutri bodo na 140-metrski napravi v areni Vogtland na sporedu kvalifikacije; ob 15.45 bodo ženske, ob 19. uri pa se bodo začele še moške.

Skakalci in skakalke bodo konec tedna tekmovali v Klingenthalu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ker so bili moji nastopi na zadnjih treningih v Kranju bolj slabi, se bom bolj zanašala na svoje občutke,« je razkrila Nika Križnar, ki si je že na prejšnji postaji v Rasnovu zagotovila skupno zmago v poletni različici svetovnega pokala. Čeprav ji na zadnjih treningih ni šlo po željah, si želi zmagati tudi v Klingenthalu in tako zaokrožiti sanjski niz v letošnji veliki nagradi, v kateri ne pozna poraza.

Anže Lanišek, ki je bil minuli konec tedna s šestim in 14. mestom najboljši slovenski skakalec v Hinzenbachu, je zadovoljen s svojo zdajšnjo formo. »Ni bojazni, da tega ne bi znal prenesti v zimo,« je pred odhodom v Nemčijo razmišljal 27-letni Domžalčan. Uvodni moški tekmi za svetovni pokal bosta 25. in 26. novembra v Ruki, teden dni pozneje se bodo najboljšim skakalcem v Lillehammerju pridružile še skakalke.

Lahko že zelo dobra, lahko pa ga tudi lomi

Nekdanja vrhunska tekačica Anamarija Lampič, ki je lani prestopila med biatlonke, je na vprašanje, kako napreduje njeno streljanje, odvrnila, da je to odvisno od dneva. »Na strelišču sem lahko zelo dobra, lahko pa ga tudi zelo lomim. Toda moj glavni cilj ostajajo olimpijske igre leta 2026, tako da imam na voljo še nekaj časa, ne vem, pa kakšna so pričakovanja drugih,« je dejala 28-letnica iz Valburge pri Smledniku.

Jakov Fak ima še vedno vzpone in padce. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ko so nato našega najizkušenejšega biatlonca Jakova Faka vprašali, ali da kakšen nasvet Anamariji, je v smehu odvrnil, da ne pride do besede. »Imamo pa veliko trenerjev, kar je dobro. Verjamem pa, da bo v novi zimi pokazala, kaj zares zmore,« je povedal Fak in glede svoje pripravljenosti pristavil, da ima svoje vzpone in padce. »Kot že zadnjih dvajset let. Najpomembneje je, da sem zdrav. Ko nimam težav, lahko dosežem dober rezultat,« je še pojasnil dvakratni svetovni prvak (Ruhpolding 2012 in Kontiolahti 2015), ki se lahko pohvali tudi z dvema olimpijskima kolajnama – z bronasto iz Vancouvra 2010 in srebrno iz Pjongčanga 2018.

Svetovni pokal v biatlonu se bo sicer začel konec novembra v Östersundu.

Po poškodbi se vrača tudi deskarka Glorija Kotnik, ki se prav tako kot drugi naši junaki zime že veseli nove sezone. »Vseh svojih ciljev še nisem izpolnila, imam še določene, ki jih raje zadržim zase,« je ostala skrivnostna 34-letna Velenjčanka, ki je na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu navdušila z bronasto kolajno v paralelnem veleslalomu. »Želimo si zimskih temperatur in snega ter čim več zmag,« pa je pristavil 37-letni Rok Marguč, svetovni prvak v paralelnem slalomu iz Stonehama 2013.