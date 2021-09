Ana Bucik optimistično pogleduje proti OI v Pekingu

Od nove smučarske sezone si veliko obeta. FOTO: Joe Klamar/AFP

Izkazala se je tudi na kolesu

Čeprav treningov na snegu zaradi pandemije ni opravila v Južni Ameriki, pač pa v Evropi, je alpska smučarkazadovoljna. »V ospredju je bila kondicijska vadba. Za nami so trije kar intenzivni meseci, med katerimi smo poskušali še nekoliko dvigniti raven vadbe iz lanske sezone. Tako sem se dobro počutila, že preden sem šla prvič na sneg,« je na današnji novinarski konferenci povedala Bucikova.Zaradi ugodnih snežnih razmer pravi, da je šlo vse v pravo smer. Nekaj malenkosti je treba sicer še izpiliti, vendar upa, da ji bo to uspelo v treh tednih do prve tekme v Söldnu oziroma do prvega slaloma. »Menim, da smo delali dobro in v pravi smeri, tekme pa bodo pokazale, kam točno spadamo,« je še dejala. Njena želja je, da bi posegala po vrhunskih rezultatih, zato še naprej ostaja zvesta slalomu in veleslalomu. Med pripravami na novo sezono je namenila približno polovico časa vsaki disciplini.Sezona bo tudi zaradi nastopa na bližajočih se olimpijskih igrah posebna. Obenem upa, da bodo morebiti odpadle tekme, ki bi jih morali pripraviti v Ameriki, nadomestili s tekmami v Evropi. »Mesto v ekipi za olimpijske igre imam nekako že zagotovljeno, vendar je potrebno priti do februarja dobro pripravljen. Nekaj misli je seveda namenjenih OI, večina pa jih je namenjenih prvi tekmi, potem pa vsaki naslednji, saj je treba priti do februarja dobro pripravljen,« je dejala.Bucikova je povedala še, da trenerska in ostala ekipa ostaja ista kot lani, do zamenjave je prišlo le na mestu pomočnika trenerja, to mesto je prevzel. Prav tako ni prišlo do sprememb pri opremi. Glede na to, da je bila prejšnja sezona njena najuspešnejša doslej, upa, da ji bo v prihajajoči lahko še kaj dodala in se spet veselila dobrih rezultatov tako na tekmah svetovnega pokala kot na olimpijskih igrah.Sicer pa se je Ana Bucik letošnje poletje izkazala tudi na kolesu, saj je sodelovala kot slovenska članica v ekipi E-gira ter kasneje ob delu dirke po Sloveniji na Goriškem.