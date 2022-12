Anamarija Lampič je pohitela, nato morala dvakrat v kazenski krog

Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so na štafetni tekmi svetovnega pokala v biatlonu v Hochfilznu zasedle osmo mesto in to kljub temu, da je morala Lampičeva dvakrat v kazenski krog. Zmagale so Francozinje.

V četveroboju Francije, Švedske, Italije in Nemčije je padla odločitev na zadnjem streljanju. Tam je Julia Simon potrdila, da je upravičeno vodilna v svetovnem pokalu. Svojo nalogo je opravila brezhibno in ekipi priborila prvo mesto.

Med elito manjka danes petouvrščena Norveška, ki zaradi zdravstvenih težav še vedno ne more računati na Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff. Presenečenje pa je Italija, ki je odličnima Dorothei Wierer in Lisi Vittozzi dodala konkurenčne mlade tekmovalke.

Po preboju na 7. mesto težave

Za presenečenje so z osmim mestom poskrbele tudi Slovenke. Živa Klemenčič je svojo nalogo opravila suvereno in s strelsko ničlo predala kot 10. Blizu maksimumu je bila tudi Lena Repinc, ki je zgrešila zadnji strel, a to hitro popravila, nato pa kot 12. predala Lampič. S strelsko ničlo leže se je povzpela med deseterico in bila pred drugim streljanjem že sedma. Nato se je zataknilo na streljanju, dva kazenska kroga pa sta jo potisnila na deveto mesto.

Vmes je Lampičeva zaostanek 2:16 minute, ki ga je podedovala ob predaji, znižala na 1:38 minute in le vprašanje časa je, kdaj bo na tekmi zadela vseh deset in koliko hitrejša je lahko od konkurence. Še enkrat več je položaj prve tekmovalke v reprezentanci potrdila Polona Klemenčič. Leže je sicer popravljala tri strele, nato pa se je pogumno spopadla z Avstrijko Liso Thereso Hauser za osmo mesto in ji v smučini prepričljivo ušla.

»Tekaško spet zelo dobro. Malce pa čutim utrujenost, saj je vse skupaj prišlo za menoj. Drugače pa spet odličen nastop leže, stoje imam še malo težav, a to je povsem razumljivo. Veliko prostora je za napredek, kar je dobro,« je po tekmi ocenila Lampičeva.