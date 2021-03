Anamarija Lampič: najprej globus, nato smuka in plaža

Tudi tujci jo občudujejo, ker je tako pogosto dobre volje. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice



Ponosna tudi na serviserje

uvrstitev na stopničke je v tej predolimpijski sezoni zbrala Anamarija Lampič

Junaki zimskih aren so blizu ciljne črte v tej nenavadni sezoni. Tako sta tudi pred našo sijajno smučarsko tekačicole še dve preizkušnji ob koncu prihajajočega tedna: v soboto na zadnjem švicarskem prizorišču sezone tekma na 10 km, nato pa še dan pozneje dolga 30-kilometrska preizkušnja. A prav ta nedelja bo za njo posebna, saj bo druga Slovenka doslej, po, ki ji bodo na slovesni razglasitvi podelili mali kristalni globus za 1. mesto v šprinterski razvrstitvi.Zato so tudi z našo 25-letno reprezentantko pri mednarodni zvezi pripravili posebno novinarsko konferenco, v duhu novih razmer kajpak po spletu, na kateri se je vnovič predstavila v svoji prepoznavni vedri in nasmejani podobi. »Anamarija, zdaj vas res že vsi poznamo kot prav pozitivno in tako prisrčno osebo – kako to, da ste tako pogosto dobro volje,« je zanimalo uradno moderatorko, športnica leta 2020 v Sloveniji pa je odvrnila z nam večinoma že znanimi besedami: »Drži, takšen je moj značaj. Rada se počutim dobro in pozitivno, takšna sem tudi z mojimi najbližjimi, prijatelji, znanci ...«Seveda pa bo še posebej dobre volje v nedeljo po koncu zadnje preizkušnje v sezoni, saj bo takrat prejela mali globus kot najboljša šprinterka predolimpijske sezone. »Uf, ko sem to izvedela pred dnevi med svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu, kar nisem mogla več zbrano razmišljati. No, zdaj mi je jasno, da je to za Slovenijo spet pomemben del športne zgodovine. Pomislite, postala bom druga naša tekačica po Petri s to prestižno lovoriko. Ob tem moram biti ponosna. Pa ne le nase, tudi na fanta(član trenerskega štaba, o. p.), mojega trenerjain naše serviserje, ki se navzlic krepko manjšemu proračunu od tistih, ki jih imajo velesile, vedno znova trudijo na vso moč,« je poudarila Lampičeva.To sezono je, razumljivo, ocenila za svojo najuspešnejšo doslej, ob omenjenem globusu je osvojila dve kolajni na svetovnem prvenstvu, optimistično se ozira tudi k naslednjim olimpijskim igram, čez eno leto na Kitajskem, toda po sezoni bo seveda napočil tudi čas za oddih: »Takrat bom namenila pozornost alpskemu in turnemu smučanju in jasno tudi ležanju na plaži, če mi tega ne bo preprečila korona ...«