Parjenju se bodo prilagajali tudi bitalonci

Bližajoče se tekme svetovnega pokala v biatlonu bodo na Pokljuki potekale v času parjenja divjega petelina. Organizatorji so bili zato primorani sprejeti več ukrepov, s katerimi so se strinjali tudi v javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP). Med drugim bodo omejili število obiskovalcev in vse spremljevalne prireditve pripravili na Bledu.

V ponedeljek je na Upravni enoti Radovljica potekala obravnava za izdajo dovoljenja za izvedbo tekem na Pokljuki. Kot je pojasnil direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik, prireditev poteka v tretjem varstvenem območju parka, zelo blizu mirnega območja za divjega petelina, zato je bilo treba poiskati kompromisno rešitev in omilitvene ukrepe za izvedbo tekmovanja.

Obravnava je bila namenjena iskanju dogovora, ki bi v največji meri zadostil interesom tako organizatorja kot države in lokalnih skupnostih v smislu pomena prireditve za gospodarstvo, turizem in šport ter hkrati tudi interesom naravovarstvenih organizacij.

»Glede na obravnavo je moč pričakovati, da bo upravna enota dovoljenje za prireditev izdala in da se bo organizator držal postavljenih zavez,« je ocenil Potočnik.

Potočnik je zadovoljen z delom organizatorjev biatlonskih tekmovanj na Pokljuki, saj so ti že minula leta skrbeli za osveščanje obiskovalcev o tem, da se nahajajo v občutljivem območju TNP, in jih informirali, kako se na tem območju obnašati. Za letos, ko tekme svetovnega pokala potekajo marca, ko se je že začelo parjenje divjega petelina, pa je organizator sam predhodno predlagal vrsto ukrepov.

Generalni sekretar organizacijskega odbora Tim Farčnik je povedal, da skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije niso imeli vpliva na termin pri Mednarodni biatlonski zvezi IBU.

»Lahko bi tekmo mednarodni zvezi samo vrnili, kar pa bi ogrozilo kandidaturo za izvedbo tekmovanj v prihodnjem štiriletnem obdobju. Obenem bi to vplivalo na razvoj biatlonskega športa in centra na Pokljuki ter nenazadnje tudi na turizem v okoliških občinah,« je izpostavil Farčnik.

Obisk bitalonskih tekem na Rudnem polju na Pokljuki bo omejen. FOTO: Matej Družnik/Delo

Spomnil je, da so marca tekme svetovnega pokala na Pokljuki potekale tudi leta 2014, vendar takrat na Pokljuki mirno območje za divjega petelina še ni bilo opredeljeno. Letos pa so si skupaj z vsemi deležniki prizadevali najti kompromisno rešitev, ki bo omogočila izvedbo te prireditve, tako da bodo posegi v naravo čim manjši.

»Vse bo potekalo zelo nadzorovano,« je zagotovil Farčnik. Kot je pojasnil, bodo vse obiskovalce pripeljali z organiziranimi prevozi. Število gledalcev bo omejeno na 3000 na tekmo. Uporaba zvočnih in svetlobnih naprav bo zmanjšana na minimum in samo za čas tekmovanja, vsi spremljevalni dogodki pa bodo potekali na Bledu.

»Z vsemi zgledno sodelujemo, ne le v okviru te prireditve ampak tudi sicer v okviru sobivanja na Rudnem polju. Tako skupaj s TNP neprestano osveščamo o pravilih obnašanja v tem našem nacionalnem parku in obenem edinem, v katerem potekajo tekmovanja za svetovni pokal v biatlonu. Zato je pokljuška prireditev nekaj posebnega. Po številu obiskovalcev se ne more meriti z drugimi, lahko pa jima parira po ekskluzivnosti, posebnosti, nišnosti in za to si bomo prizadevali tudi v prihodnje,« je dejal Farčnik.

Poudaril je, da ima med vsemi zimskimi športnimi dogodki, ki jih gosti Slovenija, prav biatlon največjo gledanost v mednarodnem prostoru. Pričakuje, da si bo tekme ogledalo več kot 50 milijonov gledalcev. »Verjamem, da prav biatlon z načinom pokrivanja prenosov ponuja enkraten vpogled v našo državo kot zeleno, trajnostno destinacijo in verjamem, da biatlon izdatno pripomore k razvoju turizma v Sloveniji,« je dejal.

Pomen biatlonskega centra na Pokljuki za območje, ki se promovira kot zeleni raj pod Triglavom, je izpostavil tudi gorjanski župan Peter Torkar.

»Še naprej si želimo ohranjati dobro sodelovanje, pomembno za turizem, šport in ohranjanje naravnih habitatov,« je dejal.