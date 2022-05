Anamarija Lampič: Poleti sem večkrat skrivaj že streljala

Anamarija Lampič bo športno pot nadaljevala v biatlonu, kjer si prav tako želi v svetovni vrh, bo pa prihodnje leto zelo verjetno nastopila tudi na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici v smučarskem teku, ki ga resda zapušča, je povedala na Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Tam je direktor SZS Uroš Zupan potrdil, da si tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak želi nastopiti na SP 2023 v Planici, a si bo moral pridobiti potrebne mednarodne točke za tekaški svetovni pokal, »bo pa to odvisno od poteka dogodkov in tudi njegovega zdravja«.

V smučarskem teku sem naredila vse, kar sem si zadala

Lampičeva je uvodoma prebrala svojo izjavo o prestopu v biatlon, ki je bil njena želja od mladosti. »Po končani sezoni sem veliko premišljevala, kaj narediti. V smučarskem teku sem naredila zelo veliko, vse, kar sem si zadala. Razen na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer mi je tudi veliko uspelo, ampak ne tisto, kar bi lahko,« je pojasnila na novinarski konferenci.

Lampičeva je bila uspešna v smučarskem teku, kako bo v biatlonu? FOTO: Adam Ihse/AFP

Zaveda se, da bo morala še napredovati v prosti tehniki, ki je edina v biatlonu, saj je bila sama boljša v klasični, še večji izziv pa bo streljanje. Njen fant Boštjan Klavžar, nekdanji smučarski tekač, zaenkrat tako kot v teku ostaja v njeni ekipi. Prihaja iz Loške doline, od koder je bilo veliko zelo uspešnih slovenskih biatloncev.

V biatlonu bo morala začeti dobesedno z ničle

»V Loški dolini sem tudi poskusila streljanje, nekajkrat poleti, sedemkrat, osemkrat lani, bolj naskrivaj. Ne vidim težave v teku, v zadnjih sezonah sem napredovala v prosti tehniki, bom pa videla, kako se bom prilagodila na streljanje. To tudi mene najbolj zanima, ne le druge. Ko sem bila majhna, sem nekajkrat tekmovala v biatlonu, a tedaj z zračno puško, sedaj bo malokalibrska. A sem tehnični tip in se lahko hitro prilagodim,« je izpostavila Lampičeva.

V biatlonu bo morala začeti dobesedno z ničle, na tekmah pokala IBU, preden si bo izborila pravico do tekem svetovnega pokala. Ocenjuje, da to ne bo vplivalo na njeno psihično stanje, čeprav je vajena boja za najvišja mesta in svetovnega vrha. Tja želi priti tudi v njeni drugi disciplini, »za katero sem se odločila v zadnjem možnem trenutku športne kariere.«