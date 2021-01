Anamarija Lampič vendarle druga na petkovem šprintu

St. Moritz – Anamarija Lampič, najboljša slovenska športnica lanskega leta, je vendarle osvojila drugo mesto na petkovem šprintu za svetovni pokal v smučarskem teku v Val Müstairju. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je potrdila, da je bila uspešna s pritožbo na odločitev, da se zaradi domnevnega oviranja tekmice Lampičevi prisodi 6. mesto v šprintu proste tehnike.



»Odločitev komisije za pritožbe je, da se Anamariji Lampič vrne osvojeno 2. mesto in se kazen spremeni v rumeni karton,« je sporočila SZS.



Na prvi dan novega leta 2021 in na prvi tekmi letošnje novoletne turneje je Lampičeva na tekaški stezi najprej osvojila drugo mesto, ko jo je v dvoboju za zmago ugnala le Švedinja Linn Svahn, skupna zmagovalka sprintov minile sezone. Z drugega mesta je Slovenka po tekmi nazadovala na šesto, tako je odločila tekmovalna žirija.

Jeza se bo zdaj polegla

Tekma je med dobila prvi epilog šele tik pred razglasitvijo, vzrok za daljše čakanje pa je bil dogodek v zadnjem spustu finala. Linn Svahn je prevzela vodstvo, za Nadine Fähndrich iz Švice in tretjo Lampičevo. Ta trojica si je na zadnjem vzponu priborila prednost, a je Fähndrichova v zadnjem spustu padla prav v času, ko jo je že prehitela Lampičeva in bila pred Švicarko v smučini. Po pregledu posnetkov so to označili kot oviranje in Lampičeva je tedaj ostala brez četrtih stopničk v sezoni.



»Vem, da sem si to drugo mesto povsem zaslužila! Po tekmi pa so prišli do mene z informacijo, da sem na šestem mestu, da sem ovirala Švicarko, ampak jaz zase lahko rečem, da sem jo prehitela še pred ovinkom, bila sem pred njo. Jaz ne morem gledati, kaj se potem dogaja za mano. Ni bilo nobenega dotika, Mednarodna smučarska zveza me je zelo razočarala,« je bila po tekmi jezna Lampičeva.



Svahnova je v dvoboju na ciljni črti pred tem dogajanjem za slavje zdržala pritisk slovenske tekmovalke in za pol sekunde ugnala Lampičevo, tretja je bila sprva Američanka Jessie Diggins s 3,4 sekunde zaostanka, četrta pa Švedinja Frida Karlsson. Tak je sedaj tudi končni vrstni red po odločitvi pritožbene komisije FIS.

