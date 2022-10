Andreja Slokar izvedela slabo novico prav na rojstni dan

Slovenska smučarka Andreja Slokar je danes dopolnila 25 let, toda rojstnega dne si ne bo zapomnila po lepih in prijetnih trenutkih. Potem ko je v petek padla na treningu v Val Senalesu v Italiji in si poškodovala koleno, je že bila na obzorju slaba napoved za njeno sezono 2022/23.

Pod nož v Innsbrucku

Najprej so v bolnišnico v Meranu opravili magnetno resonanco, podrobne preiskave kolena odlične slovenske smučarke so potrdile predvidevanje, da gre za hujšo poškodbo. Andreja ima namreč strgano levo križno vez, že v nedeljo pa jo čaka operacija v Innsbrucku. Lahko ji le zaželimo hitro okrevanje in vse najboljše za rojstni dan.

Slokarjeva med letošnjimi olimpijskimi igrami v Pekingu. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Andreja Slokar je v prejšnji sezoni navdušila z dvema zmagama, prvencema: na paralelnem veleslalomu 13. novembra lani v Lech/Zürsu ter nato še na finalnem slalomu 19. marca v Meribelu, kjer bo prihodnjega februarja tudi svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slalomska specialistka je minulo sezono končala kot osma slalomistka in 23. smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala lanske sezone.