Ani Bucik na premieri lepo 6. mesto

Dolgo je ženska smučarska karavana čakala na začetek nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, po odpovedi na treh različnih prizoriščih je Levi na Finskem le priredil prvo tekmo.

V tem uvodnem slalomu pa se je naša Ana Bucik predstavila v lepi luči in zasedla 6. mesto. Na prvi progi je bila mesto višje. Prve zmage v sezoni se je veselila ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, tretjeuvrščena na prvi progi, in tako že 48-ič stala na najvišji stopnički slalomske tekme za svetovni pokal, obenem je to njena skupno 75. zmaga med svetovno elito alpskih smučark.

Na prvi tekmi sezone je bila najhitrejša ameriška šampionka Mikaela Shiffrin. FOTO: Jussi Nukari/Reuters

Za njo so se razvrstile Švedinja Anna Swenn-Larsson (+0,16), Slovakinja Petra Vlhova (0,20), Nemka Lena Dürr (0,75; na 1. progi je bila najhitrejša) in Švicarka Wendy Holdener ((0,79). Ob odsotnosti poškodovane Andreje Slokar, v prejšnji sezoni sezoni dvakrat zmagovalke, pa je zdaj naša vodilna smučarka Bucikova za zmagovalko ob koncu zaostala za sekundo in 21 stotink. Med Slovenkami je nastopila še Neja Dvornik in osvojila točke za 23. mesto.

Jutri (prva proga ob 10.15, druga ob 13.15) bo v Leviju še en slalom.