Kopitar podal za odločilni gol, Kralji slavijo petič zapored

Hokejisti Los Angelesa so v Winnipegu prišli do pete zaporedne zmage. Čeprav v skrbeh zaradi požara, ki je ogrožal njihove domove, so drugo najuspešnejše moštvo zahoda po podaljšku premagali z 2:1. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v drugi minuti dodatka sodeloval pri odločilnem golu, dosegel ga je Adrian Kempe.

Šved, ki je bil tudi asistent pri golu Alexa Turcotta v rednem delu, je mrežo zatresel že na četrti tekmi zapovrstjo. Vratar kraljev Darcy Kuemper je ubranil 18 strelov, kar kaže, da so gostje, četrta ekipa zahoda, opravili odlično delo v obrambi.

»Danes smo igrali za vse ljudi v Los Angelesu. Mislim, da je bilo pri vseh igralcih to dobro videti. Bilo je čustveno, prav vsi pa smo opravili delo, ki smo ga morali. Za nagrado smo zmagali proti eni najboljših ekip v ligi, ki jo je sploh na njenem ledu težko premagati. Tekma je že bila podobna tistim, ki se bodo odvijale v končnici,« je po tekmi dejal Kempe.

Kopitar je s podajo prišel do 40. točke v sezoni, na svojem računu ima 12 golov in 28 podaj. Na lestvici najučinkovitejših igralcev je na 35. mestu, z 68 točkami prepričljivo vodi napadalec Colorada Nathan MacKinnon.

Mark Scheifele je bil ob številčni premoči na ledu strelec za domače, ti so izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah. Še vedno pa so izenačeni z Las Vegasom, vodilno ekipo zahoda. Imajo 59 točk, šest več od Los Angelesa.

Liga NHL:

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 5:3

Washington Capitals - Montreal Canadiens 2:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 2:0

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 1:2 (podaljšek)

Utah Hockey Club - San Jose Sharks 2:1