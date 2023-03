Anže Lanišek zaostal le za poljskim asom Dawidom Kubackim

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju je bil najboljši Dawid Kubacki. Poljski šampion je s skokoma, dolgima 137,5 in 138,5 metra, zbral 283,1 točke. Z odličnim drugim mestom je navdušil Anže Lanišek (139 m in 136 m), ki je zaostal za 7,4 točke.

Domžalski as je tako dosegel že 14. uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni, v seštevku norveške turneje pa se je povzpel na drugo mesto. Za vodilnim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (133 m in 131,5 m), ki je bil tokrat šesti, zaostaja za 35,5 točke.

Tretji je bil Avstrijec Daniel Tschofenig (136,5 m in 134 m), ki je po uvodni seriji še vodil. Na nehvaležno četrto mesto je za 1,2 točke potisnil Nemca Markusa Eisenbichlerja (136 m in 146 m), ki je v finalu izenačil rekord velike olimpijske naprave Lysgårdsbakken Švicarja Simona Ammanna iz leta 2009.

Timi Zajc (127 m in 129 m) je v finalu pridobil dve mesti, tako da je bil na koncu trinajsti. Nove točke za svetovni pokal je osvojil tudi 18-letni Rok Masle (127,5 m in 119 m), ki je z 18. mesta nazadoval na 21., medtem ko je Žiga Jelar (120,5 m in 122,5 m) z 29. napredoval na 24. mesto.

Zadnja točka je s 30. mestom pripadla Lovru Kosu (124 m in 102 m), ki je v finalu za sedem mest pokvaril svojo uvrstitev iz uvodne serije.

Po prvem »polčasu« na vrhu Daniel Tschofenig

V uvodni seriji je znova zablestel Anže Lanišek, ki je poletel kar 139 metrov daleč. S 139,2 točke je bil odličen drugi. Pred njim je bil le Avstrijec Daniel Tschofenig (136,5 m), ki je imel 2,4 točke prednosti.

Timi Zajc (127 m) se je uvrstil na 15. mesto, znova se je izkazal tudi obetavni mladinec Rok Masle (127,5 m), ki je bil tri mesta za svetovnim prvakom z velike skakalnice v Planici. V finale se je ob Lovru Kosu (124 m), ki je zasedal 23. mesto, skozi šivankino uho uvrstil tudi Žiga Jelar (120,5 m), ki je držal 29. mesto.

Nastop pa se je povsem ponesrečil Domnu Prevcu, ki je pristal že pri 91,5 metra, kar je bilo seveda premalo za preboj v drugo serijo. Zasedel je zadnje, 48. mesto. Toliko je bilo namreč tekmovalcev na štartu, potem ko sta bila Estonec Artti Aigro in Finec Eetu Nousiainen zaradi bolezni prisiljena izpustiti tekmo.

Od nje sta se – zanimivo – že po uvodni seriji poslovila tudi najboljša Nemca Karl Geiger (114,5 m) in Andreas Wellinger (112,5 m), ki sta se morala sprijazniti šele s 37. oziroma 42. mestom.