Anže Lanišek naš uvodni junak sezone, katere spektakel bo Planica 2023

Premiera nove sezone v smučarskih skokih je bila kar nenavadna in za slovensko izbrano vrsto sprva ne kaj prida uspešna, nedelja pa je nato podobo že zasukala. Kako gleda naš junak na skakalnico v Visli, kaj si misli Nika Križnar? In kako sta štart ocenila trenerja Rpbert Hrgota in Zoran Zupančič?