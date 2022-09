Anže Lanišek odličen v kvalifikacijah Hinzenbacha

Kos peti v Klingenthalu

V Klingenthalu, kjer bo prihodnji konec tedna finale velike nagrade FIS, pa so izpeljali prvo od dveh tekem za celinski pokal. Zanesljivo je zmagal Norvežan Sondre Ringen (139 m in 135 m), najboljši Slovenec pa je bil Lovro Kos (128,5 m in 134,5 m) na petem mestu. Domen Prevc (127 m in 129 m) je bil enajsti, Žak Mogel (129 m in 125,5 m) štirinajsti in Maksim Bartolj (123 m in 128 m) osemnajsti, brez točk pa so ostali Rok Oblak (37.), Matija Vidic (38.) in Gorazd Završnik (60.).