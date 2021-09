Anže Lanišek tik za Rjojujem Kobajašijem

Skupni vrstni red v veliki nagradi FIS (6/8):

1. Granerud (Nor) 300

2. Hörl (Avs) 196

3. Lindvik (Nor) 190

4. Wolny (Pol) 185

5. Kubacki (Pol) 160

8. Lanišek (Slo) 146

23. C. Prevc (Slo) 71

28. Bartol (Slo) 54

35. Kos (Slo) 44

41. P. Prevc (Slo) 37

45. Zajc (Slo) 28

47. Jelar (Slo) 26

68. Bombek (Slo) 4.

Slovenski smučarski skakalecohranja vrhunsko pripravljenost. V kvalifikacijah za predzadnjo tekmo letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) na srednji napravi v Hinzenbachu (HS-90), ki se bo s prvo serijo v konkurenci jutri začela ob 15.30, je osvojil odlično drugo mesto.Domžalski as, sicer član SSK Mengeš, je s skokom, dolgim 88,5 metra, za pičlo točko zaostal le za japonskim zvezdnikom(90,5 m), ki je bil najboljši že v obeh serijah za uradni trening. Na tretje mesto je skočil Nemec(88 m), četrti je bil domači šampion(86 m), peti pa Japonec(88,5 m).Med deseterico se je prebil tudi osmouvrščeni(86 m), preostali slovenski reprezentanti pa so se uvrstili takole: 16.(85 m), 29.(82 m), 39.(80 m) in 41.(80 m).