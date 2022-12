Anže Lanišek zablestel z novo uvrstitvijo na zmagovalni oder

Slovenski as Anže Lanišek (132,5 m in 138,5 m), ki se je v petek veselil zmage, si je priskakal nove stopničke v svetovnem pokalu. Na drugi posamični tekmi v Titisee-Neustadtu je osvojil drugo mesto. Novo zmago je slavil poljski zvezdnik Dawid Kubacki (139,5 m in 143 m), ki je bil v obeh serijah najdaljši. Na tretje mesto se je zavihtel Avstrijec Stefan Kraft (131 m in 141,5 m).

Od naših smučarskih skakalcev so si ob sijajnem Lanišku točke zagotovili še Peter Prevc (132,5 m in 130 m), Lovro Kos (130,5 m in 131,5 m) in Žiga Jelar (128 m in 130 m), ki so zasedli 14., 16. oziroma 20. mesto.

Kubacki vodil že po prvem »polčasu«

V uvodni seriji je Anže Lanišek poletel 132,5 metra daleč, kar ga je uvrščalo na visoko tretje mesto. Najboljši nastop je uspel poljskemu nosilcu rumene majice Dawidu Kubackemu (139,5 m), ki se je za 12,6 točke odlepil od drugouvrščenega Halvorja Egnerja Graneruda (133 m). Dodatno desetinko točke je zaostajal tretjeuvrščeni Lanišek.

V dobrem izhodiščnem položaju je bil tudi Peter Prevc (132,5 m), ki je držal enajsto mesto, tik za najboljšo petnajsterico je bil Lovro Kos (130,5 m), v finale pa se je od slovenskih reprezentantov prebil tudi Žiga Jelar (128 m), ki je zasedal 25. mesto.

Prekratka za drugo serijo sta bila Timi Zajc (121 m) in Domen Prevc (126 m), ki se od Titisee-Neustadta poslavljata na 32. oziroma 34. mestu.