Štirje Slovenci pred Fakom, ki je ostal celo brez zasledovanja

Šveda Martina Ponsiluomo je Johannes Kühn prehitel za 14,3 sekunde, oba sta morala po enkrat v kazenski krog, z brezhibnim streljanjem pa je z zaostankom 20,5 sekunde tretje mesto osvojil Belorus Anton Smolski. Tridesetletni Bavarec Kühn je do prve zmage v karieri prišel predvsem po zaslugi hitrega teka, posebej pa je presenetil z dosežkom v zadnjem krogu.

»Bolje sem razdelil moči kot nazadnje. In potem je lažje in tudi več uživanja na progi,« je to za nemško televizijo pokomentiral zmagovalec, ki se je v zadnjem krogu otresel tudi napada aktualnega svetovnega prvaka s Pokljuke. Prvič v karieri je bil na stopnički tudi Smolski.

Hladen tuš za Norvežane

Močno so tokrat v sicer čudoviti zimski kulisi, a z nekaj vetra na strelišču, razočarali favorizirani Norvežani, saj se je med najboljših 15 zavihtel le Tarjei Boe, ki je bil peti. Med Slovenci je do prvih točk v sezoni prišel Klemen Bauer z enim kazenskim krogom in zaostankom 1:24 minute na 35. mestu. Zgrešil je prvi strel stoje, morda je celo preveč pohitel, nato pa zanesljivo opravil z ostalimi.

»Danes sem malce popravil svoj vtis z začetka sezone, ko se mi noben nastop ni izšel,« je bil po tekmi zadovoljen Bauer. »Tudi danes nastop ni bil popoln. Še vedno en zgrešen strel stoje in to bi lahko bilo boljše. Tudi na progi sem v zadnjem krogu izgubil preveč časa. Razmere so bile zelo težke in plačal sem davek hitrega začetka. Vseeno pa je bil to načrt, ki sem se ga držal. Želel sem iti na polno, brez taktiziranja. Na koncu je malce zmanjkalo moči. Zdaj si želim večkrat ponoviti predvsem današnje streljanje, tudi brez napake, kar mi na treningih uspeva pogosto.«

Rok Tršan je brez napake na strelišču zasedel 44. mesto, Miha Dovžan je bil 57., Lovro Planko 59. in Jakov Fak 68. med 119 tekmovalci, s čimer se ni uvrstil niti na zasledovanje. Fak, ki se je na tekmo podal s številko 1, je bil tokrat na strelišču nenatančen trikrat. Leže je zgrešil en strel, stoje dva, tekaško pa ni v nekdanji formi, s katero je lahko kompenziral katerega od kazenskih krogov. Skupna lastnost vseh slovenskih tekmovalcev je bila, da so močno izgubljali v sklepnem krogu.

»Danes je bila tekma zame zelo slaba. Tudi samo počutje na progi je bilo slabo in tekaški časi so zame nerazumljivo slabi. Včeraj na treningu je bil dober občutek, tudi pri povišanem tempu sem se počutil zelo dobro. Danes pa povsem nasprotno. Tudi na strelišču sem bil nezbran. Želja je sicer bila velika, a sam nastop v celoti lahko ocenim kot katastrofalen,« je po nastopu dejal Fak, ki je imel slab konec tedna nazadnje tudi v Östersundu, kjer pa je v štafeti dokazal, da je še vedno lahko konkurenčen najboljšim.