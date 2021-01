Beat Feuz med prekinitvami in padci do prve zmage na Streifu

Najhitrejša trojica v Kitzbühlu: Matthias Mayer, Beat Feuz in Dominik Paris (z leve). FOTO: Helmut Fohringer/AFP

Čater 26. med 28 smučarji v cilju

Švicarje zmagovalec prvega moškega smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v letu 2021 v Kitzbühlu. Feuz je po štirih drugih mestih na zloglasnem Streifu le osvojil najvišjo stopničko. Lanski zmagovalec tega smuka, Avstrijec, je osvojil drugo mesto, tretje mesto je pripadlo predstavniku ItalijeDanašnji smuk je vzel velik davek med tekmovalci. Američane bil prvi, ki so ga v dolino prepeljali z reševalnim helikopterjem. Naslednji je bil Švicar, ki je grdo padel na ciljnem skoku. Tekmovalca, bil je 17. na štartu, je vrglo na glavo in ga nepremičnega katapultiralo skozi cilj. Nepremično je obležal na snegu v ciljnem izteku in po dolgih minutah so mu le nudili prvo pomoč. Njegov izid je sicer obveljal.Feuz, smukaški svetovni prvak iz leta 2017, je zmagovito vožnjo uprizoril kot peti na štartu s časom 1:53,77. Mayer je bil s številko 7 zelo blizu, a se v cilju ni obarval v zeleno. Njegov zaostanek je znašal 16 stotink sekunde. Zaostanek Parisa na tretjem mestu je znašal 56 stotink sekunde.Na štartu zloglasne proge so bili trije Slovenci. A se je po progi spustil le, ki je navdušil s spektakularno zmago na uvodnem moškemu smuku sezone 2020/21. Celjan se z dolgo in zahtevno strmino se še ni spoprijateljil. Čater je bil prvi, ki je zaostal za več kot štiri sekunde (+4,12). Na koncu je osvojil točke za 26. mesto med 28 smučarji, ki so končali preizkušnjo.Pri številki 23 so smuk znova prekinili, takrat zaradi vetra. Nato so pustili na progo še sedem tekmovalcev. Pri številki 31 pa so tekmo znova prekinili in jo nato tudi končali. S tridesetimi tekmovalci, ki so štartali, so izpolnili formalne pogoje, da je tekma obveljala za uradno. Med tistimi, ki niso prišli na vrsto, sta bila tudi Slovencains številkama 38 in 50.