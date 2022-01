Beatu Feuzu zlati gams, Mihi Hrobatu uspeh kariere

Miha Hrobat (+2,06) je na sloviti progi Streif v Kitzbühlu, ki velja za najzahtevnejšo, s 16. mestom dosegel najboljšo uvrstitev na smukih za svetovni pokal alpskih smučarjev. Zlatega gamsa za zmagovalca je tretjič osvojil Švicar Beat Feuz. Za dvojno švicarsko zmago je z drugim mestom poskrbel Marco Odermatt.

Od Slovencev je danes točke osvojil le Hrobat. Martin Čater, ki je štartal kot drugi, je ostal brez uvrstitve po napaki v spodnjem delu proge, ko je nepravilno presmučal vrata, Boštjan Kline pa ima še vedno želodčne težave.

»To je bila zelo dobra predstava. Kot sem že rekel, če bom odpravil petkove napake, sem lahko povzpnem še višje in to sem pokazal. Tekma je bila zahtevna zaradi zelo slabe vidljivosti. Na štartu sem se poskušal prepričati, vedel sem, da sem lahko hiter in da mi takšne proge ustrezajo. Tako sem se res vrgel dol,« je dejal 26-letni Hrobat, ki je petkov smuk končal na 20. mestu.

Beat Feuz je tretjič osvojil lovoriko za zmagovalca smuka v Kitzbühlu. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Komaj drugič v zadnjih treh desetletjih se je zgodilo, da sta bila na prvem in drugem mestu odra za zmagovalce na smukih s Petelinjega grebena Švicarja. Pred dosežkom Feuza in Odermatta so bili na smuku 17. januarja 1992 celo vsi trije najvišji položaji v švicarskih barvah z dosežkom Franza Heinzerja na prvem, Daniela Mahrerja na drugem in Xavierja Gigandeta na tretjem mestu.

Za dvema Švicarjema dva Avstrijca

Feuz in Odermatt, ki je za rojakom zaostal za 21 stotink sekunde, sta se uvrstila pred dvema Avstrijcema. Daniel Hemetsberger (+0,90) je bil tretji, Matthias Mayer je bil na četrtem mestu zgolj za štiri stotinke počasnejši od rojaka na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Hemetsberger je pri 30 letih osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu.

Feuz se je šestič uvrstil na zmagovalni oder na smukih v Kitzbühlu, lani je zmagal na obeh, v letih 2016, 2018, 2019 in 2020 je bil drugi. Skupno je dosegel 13. smukaško zmago v svetovnem pokalu,

Odermatt še naprej vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev s 1200 točkami. Danes šesti Norvežan Aleksander Aamodt Kilde na drugem mestu zaostaja za 375 točk.

Alpske smučarje pred zimskimi olimpijskimi igrami na Kitajskem čaka le še postaja v Schladmingu, kjer bo na sporedu nočni slalom pod žarometi.