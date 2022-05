Bojkot volitev na kongresu Mednarodne smučarske zveze

Švedski milijarder Johan Eliasch je bil na 53. kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Milanu ponovno izvoljen na predsedniški položaj. Lani izvoljeni predsednik je bil tudi edini kandidat. Za mesto v predsedstvu je uspešno kandidiral tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki je od 117 možnih prejel kar 113 glasov. Šestdesetletni Eliasch, ki ima tudi britansko državljanstvo, je lani nasledil zdaj že pokojnega Švicarja Gian Franca Kasperja in bil danes izvoljen za štiriletni mandat. Prejel je 100 odstotkov glasov, vendar vsi delegati niso glasovali. Volilno skupščino so zaznamovale kaotične scene.

Hrvat Vedran Pavlek je pred tajnim glasovanjem protestno zapustil prostor, sledilo mu je še več delegatov. Eliasch je prejel najvišjo možno podporo preostalih delegatov. Zaradi radikalnih reform in pomanjkanja komunikacije so se nekatera nacionalna združenja pred srečanjem oddaljila od milijarderja. Teme, o katerih se veliko razpravlja, so radikalni pristopi k oblikovanju koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju in želeno centralno trženje pravic. »Rad bi se zahvalil Fisovi družini za podporo in zaupanje. Minulo leto nam je pokazalo, da je to šele začetek. Hvaležen sem in veselim se tega polnega mandata, da bomo nadaljevali po začrtani poti,« je dejal Eliasch. »Potrebujemo spremembe, ne preostane nam drugega. Glasovanje nam omogoča, da se premaknemo naprej v tej smeri,« je poudaril predsednik Fisa.

V predsedstvu, ki je bilo izvoljeno za dveletni mandat, se je za 15 mest potegovalo 23 kandidatov, po pravilniku morajo vsaj tri mesta pripasti ženskam, nekaj mest morajo za pluralnost dobiti tudi predstavniki manjših zvez, kar že kaže na nove usmeritve. V sredo so pri Fisu že potrdili prireditelje svetovnih prvenstev 2026 in 2027. Alpsko SP leta 2027 je dobila švicarska Crans Montana, nordijsko SP istega leta švedski Falun, SP v smučarskih poletih leta 2026 pa nemški Oberstdorf. Svetovno prvenstvo alpskih smučarjev leta 2023 bo v Courchevelu in Meribelu, leta 2025 pa v Saalbachu, nordijski prvenstvi leta 2023 in 2025 bosta gostila Planica in Trondheim, deskarski pa gruzijski Bakuriani in švicarski Engadin.