Poškodbe so bile prehude, Kline napovedal športno upokojitev

Slovenski alpski smučar Boštjan Kline se je po temeljitem premisleku in posvetovanju z zdravniki in strokovnimi sodelavci na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) odločil, da sklene svojo športno pot, so sporočili iz SZS. Kline je leta 2017 je med drugim zmagal na smuku v norveškem Kvitfjellu in je bil dvakrat mladinski svetovni prvak.



Njegovo športno pot so močno zaznamovale poškodbe. Pred dvema letoma in pol si je na treningu zlomil desno nogo, kar je bila za njegovo športno kariero usodna poškodba. Skupno je prestal osem operacij, zadnjo pred slabim letom dni.

»Po temeljitem premisleku sem moral sprejeti odločitev, ki se je sicer kazala že nekaj časa. Rehabilitacija poškodbe noge napreduje zelo dobro, je pa jasno, da v trenažnem in tekmovalnem procesu na najvišji ravni ne bom več mogel sodelovati,« je zapisal Kline.

Ko je bil na vrhuncu je lahko presenetil tudi najboljše. FOTO: Sergei Belski/USA Today Sports

»Vesel sem, da sem lahko tekmoval v športu, kateremu sem posvetil skoraj vse svoje življenje in v katerem sem dosegel odlične uspehe, tudi zmago na tekmi svetovnega pokala. Svojo smučarsko pot zaključujem miren in s pogledom na nadaljevanje svoje življenjske poti. Hkrati puščam odprte možnosti za sodelovanje s SZS na drugih področjih. Ob koncu bi se še posebej rad zahvalil svoji družini, ki mi je vedno stala ob strani, ter vsem, ki so pripomogli k moji športni zgodbi,« je še pojasnil 33-letni Mariborčan.

SZS se bo Boštjanu Klinetu, ki je zbral 163 nastopov na tekmah svetovnega pokala, uradno zahvalila na tekmi za pokal Vitranc v Kranjski Gori, ki bo 1. in 2. marca prihodnje leto.