Braathen najhitrejši v finalu, Slovenca daleč od najboljših

Lucas Braathen je zmagovalec uvodnega slaloma sezone za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val d'Iseru v Franciji. Norvežan se je povzpel na vrh z najboljšim finalnim nastopom, potem ko je bil na prvi progi drugi. Slovenska smučarja Štefan Hadalin in Tijan Marovt se nista prebila v finale.

Henrik Kristoffersen je smučanju na prvi progi vodil s prednostjo pičlih sedmih stotink sekunde pred mlajšim rojakom. A je v finalu zapravil boj za zmago in stopničke. Pristal je na šestem mestu. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Manuel Feller (+0,84), tretji je bil Švicar Loic Meillard (+0,98). Feller je bil po prvi vožnji tretji, Meillard pa peti.

Dvaindvajsetletni Braathen, po očetu Norvežan, po materi pa brazilskega rodu, je vpisal tretjo zmago v konkurenci svetovnega pokala. Letos januarja je slavil na slalomu v Wengnu, prvenca pa se je veselil pred dvema letoma na veleslalomu v Söldnu.

Interni dvoboj Marovtu

Slovenca sta se na progo podala s slabšim izhodiščem. Prvi slovenski nastop je bil pri številki 33, ki jo je nosil Hadalin. Tako kot v soboto tudi danes ob prihodu v cilj ni prehitel nikogar. Čeprav je dosegel 26. čas, pa je bila njegova začasna uvrstitev posledica šestih odstopov tekmovalcev pred njim. Njegov zaostanek 3,37 sekunde je bil prevelik za še en nastop.

Štefan Hadalin tokrat ni imel razloga za zadovoljstvo. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tudi Marovt, štartal je kot 66., še ni ujel svojega prvega finala na tekmah najvišje kakovostne ravni. Je pa dobil interni dvoboj s Hadalinom, moštvenega kolega je prehitel za sedem stotink. Slovenca sta zasedla 45. oziroma 46. mesto med petdeseterico, ki je prvo progo pravilno presmučala do cilja.

Hadalinu se konec tedna v Franciji ni izšel po načrtih. Tudi na veleslalomu v soboto se ni uvrstil v finale. Sezono je sicer odprl z zelo spodbudnim devetim mestom na veleslalomu v Söldnu.

Trener moške ekipe za slalom in veleslalom Klemen Bergant ni bil zadovoljen s pristopom obeh Slovencev: »Štefan je bil že ves vikend nekako v krču, ni se sprostil in ni smučal dobro. Na tej ravni to nikakor ni dovolj za boljše predstave. Tijan pa je v obdobju učenja. Imel je nekaj dobrih odsekov, ni pa povezal celega nastopa. V svetovnem pokalu je treba z njegovo številko dobro smučati od vrha do dna in brez napak. Treba je tudi malce več tvegati. Marovt se sedaj seli v evropski pokal in se bo vrnil v svetovni pokal v Madonni, za Štefana pa upam, da čim prej pride iz krča.«