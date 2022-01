Brez zagozd na vrh, zlata sova odletela

V nadaljevanju preberite:

Zlata sovica je čepela na drevesni veji pod Rajhovko na Ljubnem ob Savinji in mežikala slovenskim dekletom v smučarskih skokih. Po zmagi Nike Križnar na uvodni preizkušnji silvestrske turneje, je Urša Bogataj na drugi pristala na drugem mestu. Sovica, prevlečena s 24-karatnim zlatom, vredna pa dobrih 11.500 evrov, pa je za skupni uspeh končala v avstrijskem naročju Nizozemke Marite Kramer. In na Ljubnem so bila čustva ob preskoku v leto 2022 še kako živa, dekleta so ob edinstveni skakalni preizkušnji povedala marsikaj zanimivega.