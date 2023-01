Brezhibni Jakov Fak zasijal v pravem trenutku sezone

Na prvi tekmi postaje svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu je na posamični moški preizkušnji na 20 km najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak osvojil tretje mesto. Z brezhibnim strelskim nastopom je zaostal 29,3 sekunde za Norvežanom Johannesom Thingnesom Boejem. Norvežan je zgrešil dvakrat, a je na koncu vseeno za 9,9 sekunde prehitel rojaka Vetleja Sjaastada Christiansena, ki je bil strelsko neuspešen enkrat. To je dober obet za Faka pred letošnjim svetovnim prvenstvom.

Slovenski uspeh dopolnila Anton Vidmar in Alex Cisar

Fak je dobro že začel tekmo, po prvem strelskem nastopu prišel na sedmo mesto, po drugem že na peto, po tretjem je bil šesti, po zadnjem strelskem postanku - edini med najboljšimi je zadel vseh 20 tarč - pa je že bil na območju stopničk.

Do cilja je nato visoko uvrstitev zadržal in končal na tretjem mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni, v kateri je doslej imel sedmo mesto v Hochfilznu na zasledovalni tekmi. Fak je s stopničkami preprečil popolno norveško slavje, saj je kot četrti Sturla Holm Laegreid zaostal 42,8 sekunde, tudi on pa je zgrešil eno tarčo.

Jakova Fak v smučini. FOTO: Matej Družnik

Slovenski uspeh sta z uvrstitvama med dobitnike točk dopolnila še Anton Vidmar, ki je bil na koncu 22. (+ 3:08,1; 1), in Alex Cisar s 24. mestom (3:27,9; 2). Za oba je to najboljša posamična uvrstitev v svetovnem pokalu doslej. Miha Dovžan je tekmo končal na 57. mestu (+ 6:34,2; 4), Rok Tršan je bil 70. (+ 7:28,0; 2). V četrtek bodo v Ruhpoldingu nastopile biatlonke na posamični tekmi na 15 km.