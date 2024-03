Če se že grem to, se grem zares

V nadaljevanju preberite:

Kaj je slovenski skakalni as Anže Lanišek povedal o svoji vrnitvi na tekmovanja za svetovni pokal, kako so bili videti njegovi prvi skoki po kolenski poškodbi, ki ga je za dober mesec oddaljila od skakalnic, kako se jih je lotil, kaj je razkril glede živčnosti, kakšna je njegova zdajšnja pripravljenost, kako je pred tekmami v Lahtiju skakal v primerjavi s tamkajšnjim zmagovalcem Lovrom Kosom, kaj je dejal o stanju svojega kolena, kako je njegovo formo ocenil glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota, s kakšnimi pričakovanji bo 27-letni Domžalčan odpotoval na norveško turnejo, ki se bo v petek s kvalifikacijami začela v Oslu, kaj je član SSK Mengeš sposoben doseči na preizkušnjah od Holmenkollna do Vikersunda, česa se še posebej veseli, kaj je razkril glede pripravljenosti skakalnic v Planici ...