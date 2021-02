Čehinja presenetila vse po vrsti, Slovenke v ozadju

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu je bila danes na sporedu ženska posamična preizkušnja na 15 kilometrov. Presenetljivo, vendar popolnoma zasluženo je na Pokljuki zmagala Čehinja Marketa Davidova, ki je bila zelo hitra na progi in (štirikrat) brezhibna na strelišču.



Davidovi, ki si je z naslovom svetovne prvakinje pritekla in pristreljala svoj doslej največji uspeh, se je najbolj – na 27,9 sekunde – približala drugouvrščena Švedinja Hanna Öberg (1 zgrešena tarča). Bronasto kolajno si je priborila Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold (+ 1:04,0/1 zgrešena tarča).



Na nehvaležnem četrtem mestu je tekmo končala Avstrijka Lisa Theresa Hauser (+ 1:52,2/2 zgrešeni tarči), peta je bila Rusinja Svetlana Mironova (+ 2:05,8/2 zgrešeni tarči), šesta pa Švicarka Selina Gasparin (+ 2:09,6/2 zgrešeni tarči).



Slovenske biatlonke so vnovič pristale v ozadju. Še najvišje se je uvrstila Živa Klemenčič (3 zgrešene tarče), ki je z zaostankom 5:54,0 zasedla 55. mesto. Lea Einfalt (+ 9:06,7/5 zgrešenih tarč) si je pritekla in pristreljala 82. mesto, dve mesti za njo pa je preizkušnjo končala Polona Klemenčič (+ 10:14,8/7 zgrešenih tarč).



Jutri bo na sporedu še moška individualna preizkušnja na 20 kilometrov (z začetkom ob 14.10), od katere si veliko obeta tudi Jakov Fak.

