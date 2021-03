Cene Prevc na zmagovalnem odru v Zakopanah

Že ob 8. uri zjutraj se je danes za skakalce začela prva izmed dveh tekem celinskega pokala v Zakopanah, ki so jo v soboto zaradi premočnega vetra prestavili. S tretjim mestom se je izkazal Cene Prevc, ki je s skokoma 134,5 m in 134 m zaostal le za Avstrijcema Ulrichom Wohlgenanntom in Manuelom Fettnerjem, za zmagovalcem je zaostal vsega 0,8 točke.



Po prvi seriji je odlično kazalo Petru Prevcu, ki se je po 12 letih spet udeležil tekme celinskega pokala. S skokom 135,5 m je zasedal drugo mesto, a drugi skok, dolg 133 m, ni zadostoval, da bi obdržal visoko uvrstitev, nazadoval je na sedmo mesto.

Lovro Kos je bil 13., Timi Zajc 16., točke sta pobrala tudi Rok Justin na 22. in Rok Masle na 28. mestu, izven finala je ostal Anže Semenič.



Ob 10.30 uri se je začela še ena tekma.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: