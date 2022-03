Nova zmaga za Avstrijca, Cene Prevc izgubil tri mesta

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju je zmago slavil avstrijski šampion Stefan Kraft (135 m in 138 m), ki je za 5,1 točke ugnal japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija (136 m in 134,5 m). Na tretjo stopničko je skočil Nemec Karl Geiger (135 m in 134,5 m).

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Cene Prevc (132 m in 133 m), ki je bil sedmi, šest mest pred Anžetom Laniškom (127 m in 137 m). Timi Zajc (128 m in 132,5 m) je zasedel 17. mesto, Lovro Kos (125,5 m in 130,5 m) je bil 22., nove točke pa je s 24. mestom osvojil tudi Žiga Jelar (123,5 m in 137 m).

Prekratek za drugo serijo pa je bil Anže Semenič, ki je s 106,5 metra pristal na predzadnjem 49. mestu.

Cene Prevc po uvodni seriji še četrti

Po uvodni seriji je vodil Rjoju Kobajaši. S 136 metri je poletel najdlje med vsemi. Toda njegova prednost ni bila velika. Pred drugouvrščenim Avstrijcem Stefanom Kraftom (135 m) je imel le 0,6 točke naskoka, medtem ko je tretjeuvrščenega Nemca Karla Geigerja (135 m) ločilo 3,8 točke.

Od Slovencev je najboljši nastop uspel Cenetu Prevcu (132 m), ki je s 5,8 točke zaostanka za Geigerjem držal četrto mesto. Timi Zajc (128 m) je bil enajsti, štiri mesta pred Anžetom Laniškom (127 m). V finale sta se uvrstila tudi Lovro Kos (125,5 m) in Žiga Jelar (123,5 m), ki sta zasedala 22. oziroma 28. mesto.

Skakalci se bodo zdaj preselili v Oslo, na drugo postajo norveške turneje Raw Air, kjer bo jutri (16.00) tekma mešanih ekip.