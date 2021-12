Čeprav Urša še nima optimalnih občutkov, jo je spet odneslo do stopničk

Potem ko so slovenske smučarske skakalke prejšnjo nedeljo v Lillehammerju prvič v olimpijski zimi svetovnega pokala za las ostale brez uvrstitve na zmagovalni oder (Ema Klinec je kot četrta le za pol točke zgrešila 3. mesto), so se včeraj v našem taboru spet razveselili stopničk. Z njimi je v Klingenthalu navdušila Urša Bogataj, ki se je izkazala s tretjim mestom, potem ko je zaostala le za favorizirano Avstrijko Marito Kramer in Norvežanko Silje Opseth, ki sta bili tokrat premočni za konkurenco.

Da se Bogatajeva dobro počuti na 140-metrski skakalnici v Klingenthalu, ki leži na Saškem tik ob nemško-češki meji, je pokazala že z 2. mestom v četrtkovih kvalifikacijah, napad na novo uvrstitev med vodilno trojico pa je napovedala tudi z najboljšim skokom poskusne serije (127 m). Čeprav je bila nato v prvem »polčasu« še poltretji meter daljša, s svojim uvodnim nastopom v konkurenci ni bila najbolj zadovoljna. Verjetno tudi zaradi precejšnje prednosti (9,4 oziroma 8,8 točke), ki sta si jo pred njo priskakali Kramerjeva (133 m) in Opsethova (133,5 m).

Rezultati tekme za svetovni pokal v Klingenthalu (HS-140): 1. Kramer (Avs) 247,9 (133, 124.5), 2. Opseth (Nor) 245,3 (133.5, 123.5), 3. Bogataj 237,5 (129.5, 127), 4. Križnar (obe Slo) 226,5 (129, 125), 5. Takanaši (Jap) 225,4 (130, 125), 10. Rogelj 193,9 (113, 120.5), 13. Klinec 178,0 (109, 113.5), 19. Brecl 162,3 (113, 105.5), 25. N. Prevc (vse Slo) 146,9 (107, 102.5).

V drugi seriji je nato 26-letna članica ljubljanske Ilirije poskušala vse, da bi ujela tekmici pred seboj. Z drugim najboljšim skokom finala (127 m) se je sicer malo – na 7,8 točke – približala 22-letni Norvežanki (123,5 m), zaostanka pa ni mogla nadomestiti. »S svojimi skoki sem zadovoljna, predvsem s poskusnim in finalnim. Morda sem v prvi seriji skočila malenkost slabše, a je bilo kar v redu. Srečna sem, da sem na zmagovalnem odru, kajti na večjih skakalnicah še nimam optimalnih občutkov za velike daljave,« je pojasnila skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu in pristavila, da ima – kakor vse tekmovalke – še rezerve.

Upa, da jih bo izčrpala predvsem pri doskoku, ki ji je vnovič povzročal določene preglavice. Zato je znova prejela nižje ocene za slog kakor Opsethova in Kramerjeva, ki je slavila že tretjo zmago v dveh tednih in skupno 11. med svetovno elito.

Urša Bogataj (desno) se je veselila že svojih tretjih stopničk v olimpijski zimi. Nasmejani sta bili tudi avstrijska zmagovalka Marita Kramer (na sredini) in drugouvrščena Norvežanka Silje Opseth (levo). FOTO: Jens Schlueter/AFP

Bogatajeva, ki je bila št. 1 v letošnji poletno-jesenski veliki nagradi FIS, se je že tretjič v tej sezoni udeležila slovesne razglasitve najboljših skakalk, skupno pa so to njene pete stopničke v svetovnem pokalu. V skupni razvrstitvi se je povzpela na 3. mesto. Uršin uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Križnar (129 m in 125 m), ki je tako dosegla svojo najvišjo uvrstitev v olimpijski zimi 2021/22. »Zdi se mi, da napredujem iz tekme v tekmo,« je presodila 21-letnica iz Delnic v Poljanski dolini.

Najboljši dosežek v sezoni si je priskakala tudi desetouvrščena Špela Rogelj (113 m in 120,5 m), Ema Klinec (109 m in 113,5 m), junakinja uvodnih preizkušenj v Nižnem Tagilu, pa se je morala tokrat sprijazniti s 13. mestom. Med dobitnice točk sta se spet prebili tudi Jerneja Brecl (113 m in 105,5 m) in Nika Prevc (107 m in 120,5 m), ki sta pristali na 19. oziroma 25. mestu.

V areni Vogtland bo danes še druga tekma, za katero bodo nemški prireditelji prižgali zeleno luč že ob 10.30.

Vrstni red v svetovnem pokalu (5/26): 1. Kramer (Avs) 430, 2. Althaus (Nem) 321, 3. Bogataj 290, 3. Klinec (obe Slo) 279, 5. Opseth (Nor) 238, 7. Križnar 199, 15. Brecl 63, 17. Rogelj 58, 24. N. Prevc (vse Slo) 44.

Lovro Kos (na fotografiji) si je v kvalifikacijah s Cenetom Prevcem delil 38. mesto. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kvalifikacije Kobajašiju, Slovenci v ozadju

Najboljši skakalci so na isti napravi sinoči opravili s kvalifikacijami, po katerih je bil najbolj nasmejan Rjoju Kobajaši. Čeprav je moral japonski zvezdnik po prvi tekmi v Ruki, ki jo je odločil v svojo korist, zaradi pozitivnega testa na covid-19 v desetdnevno karanteno, to ni načelo njegove vrhunske forme. V Klingenthal, kjer se bo tako današnja kot jutrišnja preizkušnja začela ob 16. uri, je prišel, videl in – z najdaljšim skokom (133 m) osvojil 1. mesto.

Slovenci niso blesteli: še najvišje se je s 23. mestom uvrstil Timi Zajc (121,5 m). Preostali naši so se odrezali takole: 32. Peter Prevc (118 m), 38. Lovro Kos (118,5 m) in Cene Prevc (117,5 m), 40. Anže Lanišek (116,5 m), 48. Domen Prevc (113,5 m).