Cochran-Siegle zmagovalec superveleslaloma v Bormiu

Američan Ryan Cochran-Siegle je zmagovalec tretjega superveleslaloma svetovnega pokala v alpskem smučanju. Američan je na progi Stelvio v Bormiu povsem potolkel konkurenco, za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je drugouvrščenega Avstrijca Vincenta Kriechmayrja premagal za 79 stotink sekunde. Tretje in četrto mesto sta zasedla Norvežana Adrian Smiseth Sejersted in Aleksander Aamodt Kilde, peti je bil vodilni v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala, Švicar Mauro Caviezel.



Zmaga Američana bi bila še pred tedni veliko presenečenje, a je že v Val Gardeni z drugim mestom v smuku in prvimi stopničkami v karieri potrdil odlično formo, da pa mu ustreza tudi proga v Bormiu, je pokazal na dveh treningih na progi Stelvio, na obeh je bil najhitrejši. Do zdaj je imel najboljšo superveleslalomsko uvrstitev osmo mesto z letošnje tekme v Val Gardeni.



Od Slovencev je do cilja prišel le Miha Hrobat, ki je z zaostankom dveh sekund zasedel 17. mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu, do izenačenja najboljše mu je zmanjkalo le eno mesto. Martin Čater in Boštjan Kline sta odstopila, Klinetu se je odpela smučka, tako da je padel, a se, kot kaže, ni poškodoval. V sredo bo v Bormiu še smuk.

