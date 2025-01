Connor blestel in v dobrih šestih minutah zadel trikrat za zmago Winnipega

Hokejisti Washingtona in Winnipega nadaljujejo predstave, ki jih držijo na vrhu severnoameriške lige NHL. Capitals so tokrat doma s 3:0 ugnali Anaheim in že na osmi tekmi osvojili vsaj točko, Winnipega pa je prav tako doma s 6:1 ugnal Vancouver, njegov napadalec Kyle Connor je v razmaku šestih minut in 38 sekund dosegel tri gole.

Connorju, ki je v statistiko vpisal tudi podajo, je to uspelo že v prvi tretjini, s štirimi točkami pa je prišel do 59. v sezoni in se je na šestem mestu najučinkovitejših igralcev izenačil s Connorjem McDavidom. Jets so postala prva ekipa v prvenstvu, ki je prišla do 30. zmage.

Tako Washington kot Winnipeg imata 63 točk, toliko bi jih imel v primeru zmage proti Nashvillu tudi Las Vegas, a je dvoboj izgubil. Plenilci so bili na domačem ledu boljši s 5:3.

Vodili so že s 4:0, za kar je bil z dvema goloma in asistenco najbolj zaslužen Steven Stamkos, a je nato prvi »hat trick« v NHL uspel Rusu Pavlu Dorofejevu, ki je tekmo naredil zanimivo. Dramo je dve sekundi pred koncem s strelom na nebranjena vrata končal Ryan O'Reilly.

Rus je dosegel svoj prvi hatrick v ligi NHL. FOTO: Ethan Miller/AFP

David Pastrnak je bil z golom in dvema podajama ob vratarju Jeremyju Swaymanu, ki je zbral 43 obramb, najzaslužnejši za zmago Bostona nad Tampo s 6:2. Po njej sta ekipi z 49 točkami izenačeni na šestem mestu vzhodne konference. Šest točk pred njima je na petem mestu Florida, ki je tokrat še vedno drugouvščenemu New Jerseyu prizadejala šesti zaporedni poraz, izid je bil 1:2.

Dallas je bil z dvema goloma Logana Stankovna s 4:1 boljši od Toronta, San Jose s 6:3 od Detroita, Seattle s 4:2 od Pittsburgha, Columbus po kazenskih strelih s 3:2 od Philadelphie, Zach Werenski je v rednem delu dosegel oba gola za Columbus, Ottawa z 2:0 od New York Islanders, St. Louis z 2:1 od Calgaryja. Colorado je po podaljšku s 3:2 ugnal New York Rangers, Montreal pa je s 5:3 odpravil Utah.