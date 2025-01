Kopitarjevi Kralji izgubili pri Edmontonu

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Edmonton Oilers in izgubili z 0:1. Edini zadetek na tekmi je dosegel Connor McDavid v 39. minuti. Slovenski zvezdnik v dresu kraljev Anže Kopitar je v dobrih 20 minutah na ledu dvakrat sprožil proti tekmečevim vratom.



Edmonton je s 57 točkami četrti v zahodni konferenci, Los Angeles pa s 53 šesti, ima pa dve tekmi manj od današnjega tekmeca, pri katerem je novo podajo vpisal Leon Draisaitl, s 64 točkami drugi strelec lige.

Edmonton je zmagal šestič na zadnjih sedmih tekmah, McDavid pa je na dan svojega 28. rojstnega dne vpisal 1040. točko v NHL. S tem se je na tretjem mestu večne lestvice med igralci do 28. leta izenačil s Stevom Yzermanom, a je za ta dosežek potreboval 73 tekem manj. Več točk sta do dopolnjenega 28. leta v zgodovini zbrala le Wayne Gretzky (1773) in Mario Lemieux (1174).

Kralje, ki so izgubili drugič zaporedoma, nova tekma čaka v noči na petek v Vancouvru.

»Tesna tekma, trda. Dobro smo začeli, ampak nismo držali ritma skozi celo tekmo. Na zadnjih naših tekmah ni bilo veliko golov, kar pomeni, da dobro pokrivamo tekmece, ampak moramo bolje izkoriščati priložnosti, ki se ponudijo. Smo pa solidno odigrali, moramo pa spet tudi zmagati na naslednjih obračunih,« je povedal Kopitar za LA Kings Insider.



Anže Kopitar je v dobrih 20 minutah na ledu dvakrat sprožil proti tekmečevim vratom. FOTO: Perry Nelson/Imagn Images/Usa Today Sports/Reuters Con

Ponoči sta bila v ligi NHL še dva obračuna. Philadelphia Flyers so s 4:3 premagali Florida Panthers,je zadel dvakrat za zmagovalce, prispeval je tudi odločilni gol šest minut pred koncem tekme. Pri Floridi je bil dvakrat uspešen

Calgary Flames pa so v gosteh s 5:2 odpravili Chicago Blackhawks, pri čemer je z dvema goloma in podajo izstopal Jakob Pelletier.