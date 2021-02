Danes za Slovenijo Jakov Fak in Polona Klemenčič

Danes na Pokljuki

V smučino mešane štafete

Današnji četrtek prinaša v spored 52. svetovnega prvenstva zanimivo in še zelo novo disciplino. Napočil je dan tekme mešanih dvojic (začetek ob 15.15), komaj tretjič doslej na svetovnih prvenstvih. Tradicija te discipline na ekshibicijskih tekmovanjih je precej daljša, prepoznavna je zlasti tista prireditev v Schalkejevi nogometni areni v Gelsenkirchnu, kjer si mešane štafete tri dni pred silvestrskim večerom ogleda 50.000 navzočih. Nazadnje seveda zaradi boja proti koronavirusu spektakla ni bilo. Obe dosedanji tekmi na SP, lani v Anterselvi in leto prej v Östersundu, pa je dobila norveška naveza Johannes Thingnes Bø-Martu Olsbe Røiseland, ta dvojica bi bila v primeru današnjega nastopa vnovič v favorizirani vlogi. Na štartu bo danes 29 zasedb, slovenske barve bosta branila Jakov Fak in Polona Klemenčič.



Marketa Davidova

Slovenska puška za prvakinjo

V vsej paleti zmago norveških šampionov je zgodbo o najboljših na Pokljuki popestrila simpatična 24-letna Čehinja Marketa Davidova. Osvojila je zlato kolajno na 15 km, k podvigu pa ji je pomagala tudi puška, za katero je kopito izdelal Slovenec Matej Grum.



Martin Fourcade

Upokojeni šampion na turno smuko

Čeprav zaradi prav posebnih razmer tokrat na Pokljuki ni veliko utripa in tako tudi ne znanih obrazov, so nekateri nekdanji asi tukaj navzoči v različnih vlogah. Med njimi je tudi francoski šampion Martin Fourcade, ki je večkrat v preteklosti omenjal lepoto narave na tej gorenjski planoti, včerajšnje sončno jutro pa ga je privabilo k turni smuki. Odpravil se je proti Viševniku in tokrat okolico doživljal drugače kot vrsto let na biatlonskem štadionu. S. U.

