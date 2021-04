Daniel-Andre Tande zapustil bolnišnico

Norveški smučarski skakalec Daniel-Andre Tande, ki je grdo padel v Planici, je včeraj zapustil bolnišnico v Oslu. Kakor so razkrili iz tamkajšnje smučarske zveze, je njegovo zdravstveno stanje – glede na okoliščine – dobro.



»Počuti se v redu in tudi drugače mu gre dobro. Zdaj predvsem potrebuje mir, počitek bo zelo pomemben del njegovega okrevanja. Ker to ni združljivo z medijskimi termini, v prihajajočih tednih ne bo na voljo za intervjuje,« je poudarila norveška zdravnica Guri Ranum Ekås. Potem ko so Tandeja s posebnim transportom iz Ljubljane prepeljali v Oslo, so mu tamkajšnji zdravniki operirali večkrat zlomljeno ključnico.



Clas Brede Bråthen, športni direktor v norveški skakalni vrsti, je zaupal, da bo Tande do nadaljnjega okreval doma. »Prepričani smo, da se Daniel že zelo veseli dneva, ko bo spet popolnoma zdrav. V imenu skakalne družine bi se rad zahvalil Guri Ranum Ekås za veliko profesionalnost in zelo dobro sodelovanje,« se je še zahvalil Clas Brede Bråthen.



