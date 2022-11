Kubacki potrdil poletno formo, Slovenci brez vidne vloge

Domačin Dawid Kubacki (272,2 točke) je zmagal na uvodni tekmi nove sezone v poljski Visli, kjer so prvič v zgodovini svetovnega pokala skakalci pristajali na plastično podlago. V finalu so nastopili le trije Slovenci, vendar nihče ni končal med petnajsterico. Peter Prevc (232,6) je s petega mesta po polovici tekme v finalu zdrsnil na 17. mesto. Poleg Petra Prevca sta si finale na uvodni tekmi zimske sezone 2022/23 priskakala še Timi Zajc (229,7 točke), ki je napredoval z 29. na 20. mesto, ter lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek (219,8), ki je v novo zimo vstopil s 25. mestom. Brez točk so na startu v sezono, katere vrhunec bo na svetovnem prvenstvu v Planici od 22. februarja do 5. marca 2023, ostali Lovro Kos na 33. mestu, Žiga Jelar, ki je bil 43., ter Domen Prevc, ki je prvo od dveh tekem v Visli končal na 48. mestu.

»V bistvu je tekma minila natanko tako, kot se mi tu že ves čas dogaja. En skok mi dobro uspe, nato pa, kot da bi nekako vlekel listke, kakšen bo skok: ali super ali povprečen. Seveda nisem najbolj zadovoljen,« je uvodoma povedal Peter Prevc na začetku svoje že 14. sezone v svetovnem pokalu. »Že če bi bilo ravno obratno, da bi bil prvi skok slabši in drugi nato dober, bi bil lahko boljše volje. S tem dosežkom pa sem težko zadovoljen,« je dodal nekdanji skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Dawid Kubacki je zmagovito pristal na plastiki. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Uvodna tekma je minila v dežju in precej spremenljivih razmerah, v katerih se očitno slovenski skakalci niso najbolje znašli. Tako skakalci kot televizijski gledalci se bodo očitno morali navaditi na manj zimsko podobo s preprogami in veliko zelenja. Da bi se izognili prekrivanju z nogometnim mundialom (od 20. novembra do 18. decembra) v Katarju, se je Mednarodna smučarska zveza (Fis) odločila, da tokrat sezono začne še posebej zgodaj. Zaradi podnebnih sprememb in želje po večji trajnostnosti športa pa bodo plastične podlage v prihodnosti bržčas uporabljali še pogosteje.

V lanski sezoni najboljši Slovenec Anže Lanišek je startal s 25. mestom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Hrgota pričakoval boljši slovenski uvod

»Sploh glede na lansko sem pričakoval naš boljši uvod v novo sezono. Sicer nisem računal, da se bodo vsi zvrstili na 1., 2., 3. in 4. mesto, sem pa definitivno pričakoval boljše rezultate. Po eni strani je bila tekma zelo težka; zmagal je najboljši, vendar verjamem, da naši skoki niso bili tako slabi, kot so bili na koncu rezultati,« je tekmo pospremil slovenski glavni trenerr Robert Hrgota.

Poljak slavi, oprodi na zmagovalnih stopničkah sta mu Norvežan Halvor Egner Granerud (levo) in Avstrijec Stefan Kraft. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Predvsem je pomembno, da ostaneš miren, kadar so tekme v tako težkih razmerah z dežjem in s spremenljivim vetrom. Z zunanjimi dejavniki se ne smeš obremenjevati. Tudi fantje so poskušali biti zbrani, žal se tokrat ni izšlo. Res niso imeli sreče z razmerami, njihovi skoki so bili brez dvoma na višji ravni, kot so pokazali rezultati,« je dodal Hrgota.

Izidi: 1. Dawid Kubacki (Pol) 272,2 (130,5/132,5) 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 266,6 (130/133,5) 3. Stefan Kraft (Avt) 258,0 (125/133,5), 17. Peter Prevc (Slo) 232,6 (121,5/118,5), 20. Timi Zajc (Slo) 229,7 (117/126,5) 25. Anže Lanišek (Slo) 219,8 (117/115) ... - brez finala: 33. Lovro Kos (Slo) 43. Žiga Jelar (Slo) 48. Domen Prevc (Slo); svetovni pokal, skupno (1/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 100 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 80 3. Stefan Kraft (Avt) 60, 17. Peter Prevc (Slo) 14 20. Timi Zajc (Slo) 11 25. Anže Lanišek (Slo) 6; pokal narodov: 1. Poljska 199 2. Avstrija 182 3. Norveška 165, 6. Slovenija 31.

V boju za zmago in rumeno majico je Kubacki, sicer tudi najboljši v letošnji poletni veliki nagradi, zanesljivo zmagal pred domačimi navijači in dosegel šesto zmago v svetovnem pokalu. Na zmagovalni oder sta se povzpela še Norvežan Halvor Egner Granerud (266,6) in Avstrijec Stefan Kraft (258). Branilec velikega kristalnega globusa Japonec Rjoju Kobajaši (240,5) je bil na prvi tekmi sedmi. V nedeljo bo na skakalnici Adama Malysza na sporedu še ena tekma s prvo serijo ob 16. uri. Kvalifikacije bodo ob 14.30.